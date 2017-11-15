برپایی ۱۵۳ ایستگاه پذیرایی از زائران در مشهد

حجت‌الاسلام علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: ۱۵۳ مجوز برپایی ایستگاه صلواتی جاده ای در دهه آخر صفر توسط شورای هیئات مذهبی این شهرستان صادر شده است.

وی گفت: سنت پسندیده توزیع نذورات و خیرات در میان مسلمانان پیشینه ای چند صد ساله دارد و در سال های اخیر و همزمان با فرا رسیدن دهه آخر ماه صفر و ایام شهادت امام رضا (ع)، جمع زیادی از جوانان مشتاق از سر ارادت به خاندان عصمت و طهارت (ع)، ضمن برپایی چادرهایی تحت عنوان ایستگاه های صلواتی، اقدام به پذیرایی از زائران پیاده امام هشتم (ع) می‌کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشهد ادامه داد: شور، اشتیاق و عشق به خاندان عصمت و طهارت(ع) در دل و جان مردم ریشه دوانده است و هر یک از شهروندان مایلند تا به نحوی ارادت خالصانه خود را به ساحت این خاندان ابراز کنند.

بخشی تصریح کرد: همزمان با ورود کاروان های پیاده به مشهد تدابیر ویژه ای برای اسکان و پذیرایی از زائران در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: امسال هماهنگی ویژه ای توسط شورای هیئت های مذهبی برای ارائه خدمات به زائران پیاده انجام شده تا شرایط مناسب برای حضور آنها در مشهد فراهم شود.