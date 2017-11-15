  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ آبان ۱۳۹۶، ۱۹:۴۹

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشهدخبر داد؛

برپایی ۱۵۳ ایستگاه پذیرایی از زائران در مشهد

برپایی ۱۵۳ ایستگاه پذیرایی از زائران در مشهد

مشهد- رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشهد گفت: ارائه خدمات به زائران امام هشتم(ع) در دهه پایانی صفر توسط ۱۵۳ ایستگاه پذیرایی از زائران انجام می شود.

حجت‌الاسلام علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: ۱۵۳ مجوز برپایی ایستگاه صلواتی جاده ای در دهه آخر صفر توسط شورای هیئات مذهبی این شهرستان صادر شده است.

وی گفت: سنت پسندیده توزیع نذورات و خیرات در میان مسلمانان پیشینه ای چند صد ساله دارد و در سال های اخیر و همزمان با فرا رسیدن دهه آخر ماه صفر و ایام شهادت امام رضا (ع)، جمع زیادی از جوانان مشتاق از سر ارادت به خاندان عصمت و طهارت (ع)، ضمن برپایی چادرهایی تحت عنوان ایستگاه های صلواتی، اقدام به پذیرایی از زائران پیاده امام هشتم (ع) می‌کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشهد ادامه داد: شور، اشتیاق و عشق به خاندان عصمت و طهارت(ع) در دل و جان مردم ریشه دوانده است و هر یک از شهروندان مایلند تا به نحوی ارادت خالصانه خود را به ساحت این خاندان ابراز کنند.

بخشی تصریح کرد: همزمان با ورود کاروان های پیاده به مشهد تدابیر ویژه ای برای اسکان و پذیرایی از زائران در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: امسال هماهنگی ویژه ای توسط شورای هیئت های مذهبی برای ارائه خدمات به زائران پیاده انجام شده تا شرایط مناسب برای حضور آنها در مشهد فراهم شود.

کد مطلب 4146220

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها