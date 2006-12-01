واگذاری امتیاز خط لوله گاز ایران به گازپروم هنوز نهایی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از "ارمنیالیبرتی"، آندرانیک مارکاریان گفت: در حالی که مسئله واگذاری امتیاز خط لوله گاز ایران به شرکت گازپروم، قطعی پنداشته می‌شود، اما این مسئله هنوز نهایی نشده، زیرا ساخت خط لوله گاز ایران هنوز به اتمام نرسیده و صحبت از واگذاری آن زود است.

وی با اعلام این‌که بخش اول خط لوله گاز ایران به زودی به مرحله اجرایی خواهد رسید، افزود: گازپروم علاقه خود را به در اختیار گرفتن امتیاز خط لوله گاز ایران که موجب کاهش وابستگی فراوان ارمنستان به روسیه خواهد شد را اعلام کرده است.

وی تصریح کرد: گازپروم تاکنون فقط یک نیروگاه نیمه‌تمام در منطقه هرازدان و سهام کنترلی شرکت توزیع گاز ارمنستان را در اختیار گرفته است و دولت ارمنستان در بهار آینده مالک خط لوله گاز ایران را مشخص خواهد کرد.

وی افزود: 31 دسامبر کار ساخت خط لوله گاز ایران به اتمام خواهد رسید و این خط لوله به شبکه گاز ارمنستان که 58 درصد سهام آن در اختیار گازپروم است، متصل خواهد شد.

تنش میان روسیه و گرجستان و تهدید روسیه به قطع صادرات گاز به گرجستان، نگرانی ارمنستان را در پی داشته است، زیرا گاز وارداتی ارمنستان از روسیه از خاک گرجستان می‌گذرد؛ همین امر اهمیت خط لوله گاز ایران برای ارمنستان را افزایش داده است.