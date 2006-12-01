با وجود مخالفت چین و روسیه برای تصویب قطعنامه ای بر ضد ایران تلاش می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، کاندولیزا رایس در پی مذاکرات با وزیران امور خارجه هشت کشور عربی ( شامل شش عضو شورای همکاری خلیج فارس به اضافه همتایان مصری و اردنی) در تفرجگاه بحر المیت واقع در اردن در جمع خبرنگاران گفت که همچنان امیدواراست پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان در مورد اعمال تحریمها علیه ایران به توافق برسند .



گروه1+5 که متشکل از کشورهای انگلیس ، فرانسه، آمریکا ، روسیه ، چین و آلمان است، هفته ها است تلاش می کنند تا بر سر اعمال تحریمها علیه ایران که قطعنامه پیشین شورای امنیت را رد کرده است ؛ به توافق برسند .



در این قطعنامه از ایران خواسته شده است که برنامه غنی سازی اورانیوم خود را متوقف کند.



در حالی که گروه 1+5 به طورکلی با اعمال برخی تحریمها موافقت کرده اند تا اینکه ایران با تعلیق غنی سازی و ورود به مذاکرات هسته ای موافقت کند، روسیه و چین از پذیرفتن شروط مندرج در پیش نویس قطعنامه ای که آلمان ، فرانسه و انگلیس تهیه کردند، خودداری کرده اند .



رایس روز گذشته خاطرنشان کرد: واشنگتن و متحدان اروپاییش ممکن است حتی بدون موافقت شرکای خود، قطعنامه ای را به شورای امنیت ارائه دهند .



وی در این زمینه اظهارداشت :"به طور مشخص، ما مایل هستیم که وحدت گروه 1+5 حفظ شود ، اما وحدت به خودی خود هدف نیست."



وزیر امور خارجه آمریکا گفت : "آمریکا که با تعیین شش ماه فرصت، تهدید کرده است که طی هفته های آینده علیه ایران اقدام خواهد کرد، صبر و بردباری خود را از دست داده است."



وی تاکید کرد :" ما باید کاری انجام دهیم و ما تنها باید گزینه هایی را که در اختیارداریم ، بررسی کنیم ".



رایس در اظهارات خود به جزئیات اشاره ای نکرد ، اما یک مقام آمریکایی به طور خصوصی گفت : واشنگتن در حال بررسی مجازات علیه ایران از طریق قطعنامه ای با وجود مخالفتهای چین و روسیه است وامیدوار است که یا این دو کشورشرمنده شده و به نفع این تدابیررای دهند یا حداقل آنها در رای گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد رای ممتنع دهند .

وزیر امور خارجه آمریکا گفت که گفتگوهای مثبتی با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در حاشیه اجلاس اپک داشت ، اما هیچ ضمانتی وجود ندارد که به معنی تصویب اقدامی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل باشد .



وی گفت : واشنگتن خرسند خواهد شد قطعنامه ای که در آن به فصل 7 اسناد شده است در شورای امنیت تقریبا بدون توجه به مفاد خاص یا شمارش آرا به تصویب برسد .



وی افزود : تصویب یک قطعنامه که در آن به فصل 7 استناد شده است متفاوت خواهد بود، زیرا هرآنچه که در آن است ، سبب خواهد شد ایرانیها در یک باشگاه بسیار کوچک از کشورها قرار گیرند .



رایس گفت :"موسسات، بانکها و شرکتهای بین المللی با کشوری که تحت سایه تحریمهای سازمان ملل متحد قراردارد؛ برای بستن قرارداد؛ با عجله تصمیم گیری نکنند."



وزیر امورخارجه آمریکا با بیان اینکه "این امر روی اعتبار و تمایل ملتها برای قرارداد با شما تاثیرمی گذارد" گفت :"این تاثیر ، آینده دولتی را که هدف واقع شده است ،تحت شعاع قرار خواهد داد .



آمریکا و متحدان اروپاییش درجستجوی اعمال تحریمهایی علیه ایران با استناد به فصل 7 منشور سازمان ملل هستند که به طور حقوقی تمام اعضای شورای امنیت سازمان ملل را موظف می کند که از تدابیر تنبیهی اطاعت کنند .



سه کشور آلمان ، فرانسه وانگلیس پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی را تدوین و توزیع کردند که در آن تجارت کالاهایی که مربوط به برنامه موشکی و هسته ای ایران می شود ممنوع شده است. محدویتهای مالی و مسافرتی روی اشخاص و سازمانهای

در گیردراین بخشها نیز درنظرگرفته شده است .

از سویی، روسیه و چین که روابط فشرده ای با ایران در زمینه انرژی و اقتصاد دارند تلاش کرده اند تا لحن این قطعنامه نرم تر شود ، در حالیکه آمریکاامیدوار است که این قطعنامه تقویت شود .