پاریس از سرعت ادامه برنامه موشکی ایران نگران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، علیرغم اتخاذ مواضع احتیاطی توسط اتحادیه اروپا، فرانسه بر رویکرد سختگیرانه خود درباره برنامه دفاع موشکی ایران تصریح دارد.

«آگنه روماته اسپاین» (Agnes Romatet-Espagne) سخنگوی وزارت خارجه فرانسه امروز چهارشنبه بدون اشاره به ماهیت دفاعی فعالیت های موشکی تهران ادعا کرد: فرانسه از سرعت ادامه برنامه موشکی ایران که با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل همخوانی نداشته و منبع بی‌ ثباتی و ناامنی در منطقه است، نگران است!

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در ادامه افزود: فرانسه مایل است تمام گزینه‌ های دیپلماتیک را مورد بررسی قرار دهد: یک گفتگوی سیاسی صریح و بدون تعارف با ایران، تحقیقات سازمان ملل و در صورت لزوم تحریم‌ های جدید اروپایی علیه شرکت‌ ها و افراد ایرانی دخیل در برنامه موشکی ایران و بالاخره آغاز مذاکره درباره این موضوع.

تلاش فرانسه برای ایجاد اجماع اروپائی علیه تهران به بهانه برنامه دفاع موشکی ایران در حالیست که «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دو روز پیش تصریح کرد که این اتحادیه امکان اعمال تحریم های جدید علیه ایران را بعید می داند.

وی در خصوص این که آیا اتحادیه اروپا از آمریکا در تحریم علیه ایران پیروی می کند یا نه، گفت: ما امروز و هفته گذشته درخصوص اعمال تحریم جدید علیه ایران بحث نکردیم و اعمال این تحریم ها را نیز پیش بینی نمی کنیم و برنامه ای نیز برای تحریم ایران در آینده نزدیک نداریم.

لازم به ذکر است، هفته گذشته نیز «امانوئل ماکرون» رئیس‌ جمهور فرانسه احتمال وضع تحریم‌ های جدیدی را علیه ایران مطرح و به دنبال شلیک یک فروند موشک از یمن به سوی عربستان سعودی اعلام کرده بود که درباره برنامه موشکی ایران «بسیار نگران» است.