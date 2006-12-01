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۱۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۰:۲۹

سخنگوی دولت از مرکز مکانیزه اسناد و آثار شهدای کشور بازدید کرد

سخنگوی دولت از مرکز مکانیزه اسناد و آثار شهدای کشور بازدید کرد

سخنگوی دولت از مرکز مکانیزه اسناد و آثار شهدای کشور در محل معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثاگران دیدن کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامحسین الهام دراین بازدید که بیش از سه ساعت به طول انجامید، از روند تشکیل بانک جامع اسناد و مدارک شهدا دیدن کرد.

معاونت پژوهشی بنیاد شهید و امور ایثارگران دراین مرکز که درخیابان ملک الشعرای بهار تهران قرار دارد به صورت مکانیزه درحال ایجاد جامع ترین بانک اسناد، دست نوشته ها و تصایر شهدا است.

سخنگوی دولت همچنین در این بازدید از قسمتهای مختلف معاونت پژوهش بنیاد شامل کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت، دپارتمان تولید صدا وسیمای شاهد، گنجینه آثار شنیداری و دیداری دفاع مقدس، موسسه فرهنگی شاهد و مرکزاسناد و آثار شهدا بازدید کرد و از نزدیک با فعالیت های قسمتهای مختلف آشنا شد.

الهام را در این بازدید محمد پاریاب دبیر شورای اطلاع رسانی دولت همراهی می کرد.

کد مطلب 414631

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