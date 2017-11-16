مقایسه مصرف دارو در ایران و چین درست نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد هاشمی با بیان اینکه تجویز و مصرف منطقی دارو به معنی تجویز داروی مناسب با میزان مناسب و در مدت زمان مناسب برای هر بیمار است، گفت: هر گونه مصرف کمتر یا بیشتر از حد نیاز بیمار، غیر منطقی تلقی می شود.

وی با اشاره اینکه موضوع مصرف غیر منطقی صرفا شامل مصرف بالای دارو نیست، افزود: در ایران فقط در برخی از داروها با مصرف زیاد آنها مواجه هستیم، در حالی که در اکثر داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های مزمن مانند دیابت، فشار خون و چربی خون مصرف پایین تر از حد درمانی مورد نیاز بیماران است.

هاشمی ادامه داد: مقایسه بازار دارویی ایران با کشورهای دارای شرایط مشابه از نظر بار بیماری، جمعیت، اقتصادی و فرهنگی، بیانگر این نکته است که دارو از میزان مصرف بالایی در کشور ما برخوردار نیست.

سخنگوی سازمان غذا و دارو با تکیه بر مستندات موجود، تصریح کرد: سهم هزینه های دارویی در ایران از تولید ناخالص داخلی کمتر از همین سهم در سایر کشورهای OECD از جمله ترکیه است کما اینکه همین موضوع در خصوص سرانه هزینه های دارویی نیز در کشور صدق می کند.

هاشمی تاکید کرد: هر دو شاخص در ایران در مقایسه با چین عدد کمتری را نشان می دهد.

وی خاطر نشان کرد: بطور کلی صرف لحاظ نمودن مصرف عددی دارو در بازار دارویی مبنای درست و علمی برای مقایسه مصرف دارو در کشورها نیست و باید برای بیان این موضوع از شاخص های پذیرفته شده جهانی مانند «دوز تعریف شده روزانه» استفاده کرد. ضمن اینکه نباید از خاطر برد که در برخی کشورها مانند چین رویکردهای درمانی دیگری مانند طب سنتی و سوزنی رایج بوده که خود این موضوع بازار دارویی آن کشور را متاثر می سازد.