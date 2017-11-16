مدیران قزوین به انتقادات رسانه ها پاسخ مکتوب دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، نصرت الله علیرضایی در این باره اظهارداشت: رسانه ها در جهان جدید از چنان درجه اهمیت و تاثیرگذاری بالایی در ساخت های مختلف زندگی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برخوردارند که بعنوان رکن چهارم دموکراسی شناخته شده اند چون نمایندگی افکار عمومی را بر عهده دارند و حکومت ها و دولت ها موظف هستند بستر ایفای هرچه بهتر این نقش را برای رسانه ها، روزنامه نگاران، خبرنگاران و عکاسان و فعالان رسانه ای فراهم کنند تا در کمال امنیت و آرامش بتوانند زبان، چشم و گوش مردم در نزد مسئولان و مدیران باشند.

وی بیان کرد: در این راستا در نشست هم اندیشی مدیران مسئول و سرپرستان محترم رسانه های مکتوب و مجازی استان با استاندار محترم نکات مهمی مطرح شد که قابل تامل بود.

وی بیان کرد: استاندار در این جلسه گفتند: رسانه ها در توسعه کشور و استان و آگاهی بخشی نقش بی بدیلی دارند و با کمال میل انتقاد رسانه ها را می پذیرم و هرگز از رسانه ها شکایت نکرده و نخواهم کرد. خبرنگار ممنوع الورود به جلسات و نشست های مدیران استان نداریم و امکان حضور برای همه رسانه ها باید فراهم باشد و برخی از روابط عمومی های دستگاه ها اخبار کلیشه ای و یک طرفه برای رسانه ها ارسال می کنند که کار درستی نیست و مدیران موظف هستند پاسخ انتقادات رسانه ها را مکتوب کرده و رونوشت آن را به روابط عمومی استانداری ارسال کنند که متاسفانه هنوز مدیران به فرهنگ نقدپذیری عادت نکرده اند و این گفته که نقد حتما باید همراه با راهکار باشد سخن درستی نیست.

علیرضایی افزود: با توجه به تاکید صریح استاندار محترم و حسب دستور ایشان در نشست یادشده و در جمع اصحاب رسانه مدیران دستگاههای اجرایی موظف شدند به هرگونه سوال یا انتقادی که از سوی رسانه ها و خبرنگاران منتشر می شود به شکل مکتوب، مستدل و همراه با مستندات، در کمترین زمان ممکن پاسخ داده و رونوشتی از آن را به این اداره کل ارسال کنند.

دبیر شورای اطلاع رسانی استان ادامه داد: پیرو تاکید استاندار، روابط عمومی دستگاههای اجرایی نیز موظف هستند در دعوت از رسانه ها و خبرنگاران به جلسات، نشست ها، بازدید ها، برنامه های کلنگ زنی و افتتاحیه ها از هرگونه تبعیض و دعوت گزینشی اجتناب و پرهیز کنند.