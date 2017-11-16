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۲۵ آبان ۱۳۹۶، ۹:۱۰

دبیر شورای اطلاع رسانی استان قزوین:

مدیران قزوین به انتقادات رسانه ها پاسخ مکتوب دهند

مدیران قزوین به انتقادات رسانه ها پاسخ مکتوب دهند

قزوین- دبیر شورای اطلاع رسانی استان قزوین گفت: با دستور و تاکید استاندار، پاسخگویی مدیران به انتقادات رسانه ها باید به صورت مکتوب باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، نصرت الله علیرضایی در این باره اظهارداشت: رسانه ها در جهان جدید از چنان درجه اهمیت و تاثیرگذاری بالایی در ساخت های مختلف زندگی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برخوردارند که بعنوان رکن چهارم دموکراسی شناخته شده اند چون نمایندگی افکار عمومی را بر عهده دارند و حکومت ها و دولت ها موظف هستند بستر ایفای هرچه بهتر این نقش را برای رسانه ها، روزنامه نگاران، خبرنگاران و عکاسان و فعالان رسانه ای فراهم کنند تا در کمال امنیت و آرامش بتوانند زبان، چشم و گوش مردم در نزد مسئولان و مدیران باشند.

وی بیان کرد: در این راستا در نشست هم اندیشی مدیران مسئول و سرپرستان محترم رسانه های مکتوب و مجازی استان با استاندار محترم  نکات مهمی مطرح شد که قابل تامل بود.

وی بیان کرد: استاندار در این جلسه گفتند: رسانه ها در توسعه کشور و استان و آگاهی بخشی نقش بی بدیلی دارند و با کمال میل انتقاد رسانه ها را می پذیرم و هرگز از رسانه ها شکایت نکرده و نخواهم کرد. خبرنگار ممنوع الورود به جلسات و نشست های مدیران استان نداریم و امکان حضور برای همه رسانه ها باید فراهم باشد و برخی از روابط عمومی های دستگاه ها اخبار کلیشه ای و یک طرفه برای رسانه ها ارسال می کنند که کار درستی نیست و مدیران موظف هستند پاسخ انتقادات رسانه ها را مکتوب کرده و رونوشت آن را به روابط عمومی استانداری ارسال کنند که متاسفانه هنوز مدیران به فرهنگ نقدپذیری عادت نکرده اند و این گفته که نقد حتما باید همراه با راهکار باشد سخن درستی نیست.

علیرضایی افزود: با توجه به تاکید صریح استاندار محترم و حسب دستور ایشان در نشست یادشده و در جمع اصحاب رسانه مدیران دستگاههای اجرایی موظف شدند به هرگونه سوال یا انتقادی که از سوی رسانه ها و خبرنگاران منتشر می شود به شکل مکتوب، مستدل و همراه با مستندات، در کمترین زمان ممکن پاسخ داده و رونوشتی از آن را به این اداره کل ارسال کنند.

دبیر شورای اطلاع رسانی استان ادامه داد: پیرو تاکید استاندار، روابط عمومی دستگاههای اجرایی نیز موظف هستند در دعوت از رسانه ها و خبرنگاران به جلسات، نشست ها، بازدید ها، برنامه های کلنگ زنی و افتتاحیه ها از هرگونه تبعیض و دعوت گزینشی اجتناب و پرهیز کنند.

کد مطلب 4146353

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