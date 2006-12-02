محمد رجایی با بیان این که در قرارداد میان شرکت فولاد مبارکه و کنسرسیوم آمده است که در صورت توافق دو طرف، میتوان 25 درصد سود پروژه را به سرمایهگذاریهای جدید اختصاص داد، افزود: هم اکنون این مجوز اخذ شده است.
به گفته وی، کنسرسیوم فوق هم اکنون با اختصاص 80 میلیون یورو به ارتقای عوامل زیست محیطی، کیفی، و مصرف انرژی فولاد مبارکه موافقت کرده است که عملیات اجرایی این امر در دهه فجر آغاز خواهد شد.
مدیرعامل فولاد مبارکه همچنین خاطرنشان کرد: مجوز 25 درصدی لازم برای سرمایهگذاری جهت اصلاحات جدید در شرکت فولاد مبارکه از مراجع ذیربط اخذ شده است.
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