  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۰:۵۶

مدیر عامل فولاد مبارکه در گفتگو با مهر اعلام کرد :

آغاز سرمایه‌گذاری 80 میلیون یورویی خارجی‌ها در فولاد مبارکه از دهه فجر

آغاز سرمایه‌گذاری 80 میلیون یورویی خارجی‌ها در فولاد مبارکه از دهه فجر

محمد رجایی از آغاز سرمایه گذاری 80 میلیون یورویی کنسرسیومی متشکل از شرکت‌ها و بانک‌های خارجی برای اصلاحات جدید در شرکت فولاد مبارکه ایران از دهه فجر امسال خبر داد.

مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان درگفتگو با خبرنگار"مهر" با اشاره به سرمایه گذاری کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های آلمانی و ایتالیایی، یک شرکت ایرانی و یک بانک سوئیسی در شرکت فولاد مبارکه ، گفت: این سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاری 300 میلیون یورویی کنسرسیوم فوق که قرارداد آن شش سال پیش منعقد شد، مربوط است.

محمد رجایی با بیان این که در قرارداد میان شرکت فولاد مبارکه و کنسرسیوم آمده است که در صورت توافق دو طرف، می‌توان 25 درصد سود پروژه را به سرمایه‌گذاری‌های جدید اختصاص داد، افزود: هم اکنون این مجوز اخذ شده است.

به گفته وی، کنسرسیوم فوق هم اکنون با اختصاص 80 میلیون یورو به ارتقای عوامل زیست محیطی، کیفی، و مصرف انرژی فولاد مبارکه موافقت کرده است که عملیات اجرایی این امر در دهه فجر آغاز خواهد شد.

مدیرعامل فولاد مبارکه همچنین خاطرنشان کرد: مجوز 25 درصدی لازم برای سرمایه‌گذاری جهت اصلاحات جدید در شرکت فولاد مبارکه از مراجع ذی‌ربط اخذ شده است.

کد مطلب 414640

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها