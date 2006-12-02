مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان درگفتگو با خبرنگار"مهر" با اشاره به سرمایه گذاری کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های آلمانی و ایتالیایی، یک شرکت ایرانی و یک بانک سوئیسی در شرکت فولاد مبارکه ، گفت: این سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاری 300 میلیون یورویی کنسرسیوم فوق که قرارداد آن شش سال پیش منعقد شد، مربوط است.

محمد رجایی با بیان این که در قرارداد میان شرکت فولاد مبارکه و کنسرسیوم آمده است که در صورت توافق دو طرف، می‌توان 25 درصد سود پروژه را به سرمایه‌گذاری‌های جدید اختصاص داد، افزود: هم اکنون این مجوز اخذ شده است.

به گفته وی، کنسرسیوم فوق هم اکنون با اختصاص 80 میلیون یورو به ارتقای عوامل زیست محیطی، کیفی، و مصرف انرژی فولاد مبارکه موافقت کرده است که عملیات اجرایی این امر در دهه فجر آغاز خواهد شد.

مدیرعامل فولاد مبارکه همچنین خاطرنشان کرد: مجوز 25 درصدی لازم برای سرمایه‌گذاری جهت اصلاحات جدید در شرکت فولاد مبارکه از مراجع ذی‌ربط اخذ شده است.