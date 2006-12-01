به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ریانووستی، "نوگایدلی" نخست‌وزیر گرجستان با اعلام تصمیم این کشور برای افزایش واردات گاز از دو کشور ایران و آذربایجان از برگزاری نشست مشترک تهران و تفلیس در اواخر ماه دسامبر به همین منظور خبر داد.

وی گفت: اواخر ماه دسامبر کمیسیون مشترک اقتصادی گرجستان-ایران اواخر دسامبر در تهران برگزار خواهد شد و در این نشست شرایط صادرات گاز ایران مشخص شده و قرارداد صادرات گاز نهایی خواهد شد.

این در حالی است که "جان تفت" سفیر آمریکا در گرجستان اخیرا هشدار داد که گرجستان نباید همکاری بلندمدت استراتژیک در زمینه انرژی با ایران داشته باشد.

گرجستان اوایل سال 2006 پس از وقوع انفجار در خطوط لوله اوستیای شمالی روسیه که گاز روسیه را به گرجستان انتقال می‌داد، اقدام به واردات اضطراری گاز از ایران از طریق خط لوله گاز آذربایجان کرد و از 30 ژانویه تا 5 فوریه روزانه 4 میلیون مترمکعب گاز از ایران وارد کرد که نیمی از مصرف روزانه این کشور بود.

گرجستان به علت تنش‌های سیاسی با روسیه قصد کاهش واردات گاز از این کشور را دارد. گازپروم اعلام کرده که خواهان دریافت 230 دلار به ازای هر هزار مترمکعب گاز صادراتی به گرجستان است، قیمت گاز صادراتی روسیه به گرجستان هم‌اکنون 110 دلار است.