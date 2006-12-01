فرید مرادی : نسبت نامعقول میان ناشران و کتابفروشان کشور مشکل زا شده است

فرید مرادی - کارشناس نشر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود : اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در چند ماهی که از شروع کارش می گذرد دور از غوغاسالاری و جنجال آفرینی و با درایت و پختگی و کار دقیق کارشناسی به تدوین طرح هایی کارآمد و عملی پرداخته که در صورت توجه جدی بخش دولتی برای اجرایی کردن این طرح ها بسیاری از مشکلات فرا روی نشر کشور کاهش یافته و در آینده می توان چشم انداز بهتر و منطبق با واقعیات موجود را برای نشر انتظار داشت .

وی که پیشتر مدیریت یک مرکز انتشاراتی را برعهده داشت ، افزود : یکی از مهمترین این طرح ها که نیاز به توجه جدید دولت ، مجلس ، شهرداری و شورای شهر دارد " طرح تخصیص کاربری فرهنگی برای تاسیس کتابفروشی " ، است .

مرادی خاطرنشان کرد : می دانیم که رشد غیر طبیعی و متکی به امتیازهای رانتی ناشران در کشور باعث افزایش بی رویه و نشر آثار کم مایه ، کارشناسی نشده و فاقد استاندارهای معمول تولید ، هدر رفتن بخش زیادی از سرمایه ملی کشور نظیر مواد اولیه تولید کتاب ، زمان و نیروی انسانی ، گسترش و رشد نامعمول روابط ناسالم و گاه فاسد برای تداوم حیات اقتصادی ناشر و رشد غیر عادی فساد و ارتشاء ، هدر رفتن جدی بخشی از حقوق ناشران واقعی کشور می شود .

وی افزود : نسبت نامعقول و بی تناسب میان ناشران و کتابفروشان که تقریبا چیزی نزدیک " یک به هفت " است و کمی سود حاصله از آن نسبت به رقم سرمایه گذاری در امر تاسیس کتابفروشی نه تنها رغبتی در بخش خصوصی برای ایجاد فروشگاه های کتاب ایجاد نمی کند و حتی درماه های اخیر باعث تعطیلی و تغییر کاربری بسیاری از کتابفروشان قدیمی در شهرهای بزرگ شده است .

به گفته مرادی ، تعداد بیشتر تولید کنندگان کتاب و نبود مکانی برای عرضه و ویترینی برای دیدن باعث انباشت غیرعادی تولیدات ناشران در انبارها ، گسترش بحران اقتصادی نشر و سرخوردگی بخش بزرگی از پیکره فرهنگی کشور شده است ، یکی از راه های کاهش این بحران ایجاد توان ، توازن و تناسب میان تولید کننده و فروشنده کتاب حاصل می شود . امری که دولت خود نیز به آن واقف است و راهکارهایی در سال های اخیر برای آن به کار بست که چون تماما متکی به بخش دولتی یا عمومی بود تاثیر راهگشایی نشر نداشته است .

این کارشناس نشر با اشاره به طرح ارائه شده از سوی اتحادیه ناشران به مجلس شورای اسلامی افزود : طرح ارائه شده از سوی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران تدوین شده و هیچ نوع تبعات رانتی و امتیاز دهه را نیز درپی ندارد را می توان در حل یکی از عمده ترین مشکلات کتاب در کشور راهگشا باشد .

وی خاطرنشان کرد : تاسیس کتابفروشی با توجه به نرخ بالای سرقفلی درکشور( متوسط متری ده میلیون تومان درشهرهای بزرگ ) برای بخش خصوصی با توجه به نرخ سود اندک حاصل از فروش کتاب فاقد هرگونه جذابیت اقتصادی سرمایه گذاری است . درحال حاضر راه اندازی یک فروشگاه با متراژ 35 متر حداقل نیازبه 300 میلیون تومان سرمایه اولیه دارد که اجرایی شدن طرح اتحادیه ناشران این مشکل را پوشش می دهد .

مرادی یادآورشد : عملی شدن طرح کاربری فرهنگی باعث افزایش ویترین عرضه کتاب و ارتباط بیشتر مردم با کتاب در مناطق محروم و فاقد کتابفروشی می شو و بالاخره باعث ایجاد اشتغال برای علاقه مندان به فعالیت های فرهنگی می شود ، توجه جدید و دلسوزانه مسئولین به این طرح که هیچ گونه تبعات اقتصادی و اجتماعی برای دولت دربرندارد می تواند از بحران اقتصادی نشر بکاهد .