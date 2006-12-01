کاووس حسنلی : معرفی شعر غنی ایران به جهانیان با حضور پیشکسوتان میسر می شود

این شاعرمعاصر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود : برگزاری جشنواره بین المللی شعر فجر مفید است اما اینکه یک جریان یا جشنواره ای چقدر می تواند موثر باشد بستگی به اهداف ، اجرا و گستردگی آن دارد . به نظر من هر چقدر این جشنواره ملی بتواند دایره شمول خود را گسترش دهد و افراد بیشتری را شامل شود و حرکت به صورت گسترده تری باشد موثرتر خواهد بود .

کاووس حسنلی ادامه داد : به طور کلی هر حرکت و جریانی که توجه بر می انگیزد ، به دلیل ایجاد پویایی و تحرک می تواند موثر باشد ، عمق این تاثیر را باید در اهداف این جریان و گستردگی و شمولیت آن جستجو کرد ، هر گونه جریان سازی که باعث توجه به ادبیات و فرهنگ شود مسلما موثر خواهد بود .

وی تصریح کرد : نباید جشنواره بین المللی شعر فجر را خط بندی کرد و تنها به یک موضوع خاص اختصاص داد ، به نظر من باید هر گوشه ای از تولیدات ادبی مان را باز شناسی و واکاوی کنیم ، چراکه با خط بندی شعر و ادبیات انقلاب ، عده ای خود را داخل و عده ای خود را خارج از این حوزه می دانند که البته باید چنین جشنواره ای همگان را در بربگیرد .

این شاعر یاد آور شد : ما می توانیم به بهانه یک جشنواره ملی ، کارنامه ادبیات را بررسی کنیم و بدانیم که در این سه دهه گذشته چه اتفاقاتی افتاده و چه جریانهایی در ادبیات ما حضور و ظهور داشته است ، بهتر است ادبیات معاصر مورد نقد و بررسی واکاوی قرار گیرد .

کاووس حسنلی خاطرنشان کرد : حضور شاعران جوان را نیز در این جشنواره ضروری می دانم اما این مسئله بستگی به هدف های خود جشنواره دارد ، اگر بررسی کارنامه ادبیات معاصر مد نظر است ، باید شاعران جوان نیز در کنار پیشکسوتان حضور داشته باشند . به نظر من برای داوری و مقایسه آثار ، بهتر است اشعار به صورت علمی و با معیارهای مشخص ، سطح بندی شوند تا اشعار هر شخص با هم طراز خود مورد مقایسه قرار گیرد .