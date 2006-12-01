نیروهای عراقی در ژوئن 2007 آماده به دست گرفتن مسئولیت امنیتی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نوری المالکی در گفتگو با شبکه ای بی سی آمریکا گفت : نیروهای عراقی کاملا برای برعهده گرفتن مسئولیت امنیتی در ژوئن آینده آماده خواهند شد.



از مالکی سئوال شد که آیا این به معنای آغاز عقب نشینی نظامیان آمریکایی در ژوئن 2007 خواهد بود که وی پاسخ داد : نمی توانم به جای دولت آمریکا سخن بگویم، اما درباره آنچه به خودمان مربوط است، می توانم سخن بگویم و اینکه نیروهای ما در ژوئن 2007 آماده خواهند بود.



وی خاطر نشان کرد که عراقی ها، آموزش نیروهای خود را در آغاز سال آینده میلادی افزایش خواهند داد و هنگامی که این نیروها به سطح قابل قبولی از آمادگی برسند، می توانیم از انتقال فرماندهی از نیروهای چند ملیتی به نیروهای عراقی سخن بگوییم.



هنگامی که خبرنگار آمریکایی از تردیدهای آمریکایی ها در کارایی و توانمندی نیروهای عراقی که در خدمت طوایف خود هستند، سئوال کرد، مالکی پاسخ داد که با این فرضیه ها موافق نیست.



وی افزود : قانون اساسی ما تصریح می کند که عراق یک ارتش دارد، نه ارتش طایفه ای و حقیقت آن است که نیروهای کرد و شیعه و سنی، نیروهای عراقی هستند و من فرمانده عالی نیروهای عراقی هستم.



مالکی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رئیس جمهوری آمریکا که روز پنجشنبه 9 آذر در امان - پایتخت اردن- برگزار شد، گفت که کمیته ای متشکل از وزارتخانه های دفاع و امنیت را تشکیل داده است که ماموریت آن پاکسازی نیروهای مسلح از عناصری است که از دستورات دولت اطاعت نمی کنند.



در کنفرانس امان، جرج بوش بر ادامه حضور نظامیان آمریکایی در عراق تا زمانی که به گفته وی ماموریت واشنگتن کامل شود، تاکید کرد.

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