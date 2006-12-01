پاکستان در حال بررسی قیمت پیشنهادی گاز صادراتی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از نشریه "نیوز" پاکستان، سخنگوی وزارت نفت و گازطبیعی پاکستان اعلام کرد: اسلام‌آباد گزارش شرکت مشاور بین‌المللی "گافنی" و مکانیسم قیمت‌گذاری گاز صادراتی از طریق خط لوله 7.2 میلیارد دلاری ایران به هند و پاکستان را دریافت کرده است.

وی با تکذیب اخبار منتشره از سوی هند مبنی بر این که اسلام‌آباد و دهلی‌نو این گزارش را نپذیرفته‌اند، گفت: ما این گزارش را دریافت کرده‌ایم و مشاوران و کارشناسان ما در حال بررسی آن هستند و تاکنون اسلام‌آباد تصمیمی درباره آن نگرفته‌ است و پس از اعلام نظر کارشناسان نظر خود را اعلام خواهد کرد.

وزیر نفت هند دو روز پیش اعلام کرده بود که قیمت پیشنهادی شرکت مشاور بین‌المللی "گافنی‌" که ماه سپتامبر از سوی سه کشور ایران، هند و پاکستان برای ارائه قیمت گاز صادراتی منصوب شده بود، از سوی دو کشور هند و پاکستان مورد قبول قرار نگرفته است.

سخنگوی وزارت نفت و منابع طبیعی پاکستان در این زمینه گفت: گزارش شرکت گافنی فقط پیشنهاد است و برای هیچ یک از سه کشور، بار تعهدی ندارد که بخواهند آن را رد کنند، اما این گزارش در نشست آتی در تهران مورد بحث سه طرف قرار خواهد گرفت.

وی افزود:‌ مسئله قیمت‌گذاری گاز مهمترین مسئله قرارداد خط لوله گاز ایران است و اکنون مذاکرات سه‌جانبه به مرحله بسیار حساسی رسیده و هیچ یک از سه کشور نمی‌توانند جزئیات گزارش شرکت گافنی را فاش کنند.