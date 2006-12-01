طرح جهادی 137 اصلی ترین بستر توسعه محلی پایتخت است

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمد باقر قالیباف امروز در جمع اعضای شورایاری محلات منطقه 8 در آخرین روز برگزاری طرح جهادی 137 در این منطقه ، اظهار داشت: با وجود آنکه به دلیل شروع فصل سرما و بارش باران طرح جهادی 137 در برخی از مناطق به کندی صورت گرفت اما در هر صورت تمام پروژه هایی که در طرح جهادی 137 برای مناطق 22 گانه شهر تهران مشخص شده بود باید اجرا شود.

وی تصریح کرد: اگر توسعه محلی هدف اصلی شهرداری باشد بسیاری از مشکلات در حوزه خدمات شهری ، اقتصاد شهری و... از بین خواهد رفت.

شهردار تهران ضمن تاکید بر آنکه در هر محله تهران باید یک سرای محله وجود داشته باشد گفت: باید در سرای محله ها خانه بهداشت ، سلامت و فرهنگ احداث شود و شهرداران محله ها به شکلی موثر در رفع مشکلات محله شان بکوشند.

وی تصریح کرد: در حوزه پروژه های عمرانی مدعی هستیم که عملکرد مناسبی داشته ایم زیرا در حال حاضر هیچ پروژه نیمه تمامی در تهران وجود ندارد که در دستور کار شهرداری قرار نگرفته باشد.

قالیباف خاطر نشان کرد: سرعت عملیات اجرایی پروژه های عمرانی قابل قیاس با گذشته نیست زیرا بارها در بازدیدهای غیر محسوس از پروژه های عمرانی سرعت عمل پیشروری کارها به چشم دیده ام.

وی با تاکید برآنکه در شهرداری تهران نباید هیچ گونه سود و منفعت طلبی را مد نظر قرار دهد ، گفت: اگر قرار باشد انتفاع هدف شهرداری باشد نباید بسیاری از طرح ها اجرا شود و در واقع نگاه شهرداری ها نباید نگاهی اقتصاد محور باشد.

قالیباف همچنین بر تغییر نگاه و روند در شهرداری تهران تاکید کرد و اظهار داشت : تمام مشکلات و دغدغه های شهروندان باید دغدغه شهرداری محسوب شود و حتی در حوزه هایی که جزو وظایف شهرداری محسوب نمی شود باید فعالیت های اساسی صورت گیرد.