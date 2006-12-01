راهکارهای ارتقای صنعت خودروی کشور ارایه شد

محمد حسن شجاعی فرد درگفتگو با خبرنگار"مهر" درخصوص رقابتی کردن صنعت خودرو کشور گفت: هم اکنون صنعت خودروی کشور به بلوغ لازم رسیده است اما تصمیم گیرندگان اصلی از آشنایی کافی نسبت به این صنعت برخوردار نیستند.

وی افزود: صنعت خودروی کشور باید از بازی های سیاسی و حالت سنتی خارج و به شکل کاملا صنعتی تبدیل شود تا بتوان در این صنعت به یک جمع بندی لازم و مفید دست یافت.

رئیس پژوهشکده خودروی دانشگاه علم و صنعت ، ایجاد یکسری قید و بند و حمایت را برای صنعت خودروی کشور ضروری دانست و تصریح کرد: هم اکنون خودروسازی های بزرگ کشور قادر به دستیابی به برخی امکانات موجود در کشور هستند، این درحالی است که بخش عمده ای از صنعت کوچک خودروی کشوراز این امکانات برخوردارنیستند.

وی ، آزاد شدن واردات خودرو به کشور را از جمله راهکارهای اساسی برای ارتقای صنعت خودروی در کشور دانست و خاطرنشان کرد: حجم اندک واردات خودرو موجب رقابتی شدن این صنعت نمی‌شود.

به گفته شجاعی فرد، برای رقابتی شدن صنعت خودروی کشور، باید به میزان 10 تا 15 درصد تولید کشور واردات داشته باشیم.

وی ، ایجاد بستر مناسب برای تولید و عرضه برای شرکت های کوچک خودروساز را نیز از جمله راهکار اساسی دیگر برای ارتقای صنعت خودروی کشور برشمرد و افزود: فعال شدن واحدهای کوچک موجب رقابت دو شرکت بزرگ خودرو ساز کشورخواهد شد.

رئیس پژوهشکده خودروی دانشگاه علم و صنعت خواستار ایجاد زمینه‌های مناسب برای رقابتی شدن صنعت خودروی کشور از دولت نهم شد. وی درخصوص توجیه اقتصادی ایجاد سایت های تولید خودرو درخارج از کشور تصریح کرد: درصورت افزایش صادرات، ایجاد تشویق های صادراتی و کاهش هزینه های تولید ، حضور در بازارهای جهانی خودرو می تواند اقدامی مثبت ارزیابی شود.

شجاعی فرد با اشاره به وجود هزینه های بالای مدیریت خودرو در کشور، گفت: حتی به علت مسافرت و حق ماموریت های موجود برای ایجاد سایت های خودروسازی در خارج از کشور و به نقطه سر به سر رسیدن، بازهم حضور دربازارهای جهانی مطلوب است و نباید تنها به دنبال توجیه اقتصادی این اقدام باشیم.

وی با تاکید بر اهمیت حضورصنعت خودروی کشوردر بازارهای جهانی، خاطرنشان کرد: درصورت راه یافتن به بازارهای جهانی، به تدریج می توان ضریب نفوذ را افزایش داد به طوری که دراغلب کشورهای دنیا در سال‌های نخست خودروسازان از حضور خود در بازارهای خارجی ضرر می بینند اما هدف اصلی آنها حضوردر این بازارها است.