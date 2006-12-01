  1. بین الملل
  2. سایر
۱۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۲:۰۳

استراتژی آمریکا درباره عراق تغییر می کند

مشاور امنیت ملی آمریکا اعلام کرد که رئیس جمهوری این کشور به جای ماههای آتی، ظرف هفته های آینده درباره استراتژی مربوط به عراق تصمیم گیری خواهد کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، استفان هادلی روزگذشته در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا بوش به پیشنهادها و توصیه های گروه تحقیق عراق عمل خواهد کرد یا نه؟ گفت: من تصور می کنم احتمالا به جای ماهها ، هفته های آتی در این باره تصمیم گیری خواهد شد و این زمانی خواهد بود که رئیس جمهوری راحت است .

وی که پس از پایان نشست پنجشنبه 9 آذرجرج بوش رئیس جمهوری آمریکا با نوری المالکی نخست وزیر عراق در امان سخن می گفت ، خاطر نشان کرد: گفتگوهای بسیاری درباره تقویت اطلاعات و ارتش عراق برای برخورد با خشونتهای فرقه ای جاری و حملات شورشیان که هر روزه دهها کشته بر جای می گذارد ، صورت گرفت .

هادلی درباره لحن رهبران دو کشور در نشست روز گذشته افزود: یک حس واقعی که حاکی از ضرورت و فوریت بود، وجود داشت ، اما بر آمده از حس وحشت و اضطراب نبود و این چیزی خوبی برای دولتی است که با چالشهای زیادی روبرو است.

رسانه های آمریکایی روز گذشته خبر دادند که گروه تحقیق عراق که روی تغییر استراتژی آمریکا در عراق تحقیق می کند؛ 15 آذر نتایج یافته های خود را اعلام خواهد کرد.

کد مطلب 414663

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها