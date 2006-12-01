نمایشگاه سرامیکهای اسلامی در اسپانیا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، نمایشگاه آجرها و سرامیکهای اسلامی برای اولین بار با هدف ارائه هنر هنرمندان مسلمان و نشان دادن ذوق هنری آنها در مادرید اسپانیا افتتاح شد.

در این نمایشگاه قطعه های هنری که بیشتر آنها سرامیک و آجرهای اسلامی هستند، وجود دارد که از حدود 70 مرکز و موزه مختلف در دنیا جمع آوری شده اند . این موزه ها شامل موزه آرمیتاژ در سنت پترزبورگ در روسیه، موزه ملی هنری در کاتالونیا، موزه ملی مادرید، مراکز و موزه های دیگری در برلین، استکهلم و نیویورک هستند.

این نمایشگاه همچنین به ارائه بیوگرافی درباره کاشیها و سرامیکها می پردازد و اینکه چه کسانی آنها را نوشته، درست کرده و یا در طول تاریخ چه تحولاتی رخ داده است را بیان می کنند.

بخشی از این نمایشگاه شامل تصاویر و تابلوهایی از سرامیکها، آجرها و کاشیهایی است که امکان ارائه در این موزه را نداشتند و یا اینکه با گذشت زمان از بین رفته اند.