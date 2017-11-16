فاصله زیادی برای رسیدن به نقطه مطلوب در اقتصاد داریم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ امیر حاتمی بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از انجمن خیریه مهرانه زنجان در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه هدف اصلی دشمن در برهه کنونی، ضربه زدن از راه اقتصادی است، افزود: باوجود اینکه در حوزه اقتصاد فاصله زیادی برای رسیدن تا نقطه مطلوب داریم، با این وجود همه مسئولان عزم خود را برای رسیدن به این مهم جزم کرده‌اند.

وی با بیان اینکه اولویت امروز مسئولان نظام، ارتقای جایگاه اقتصاد کشور به حدی است که تحت تاثیر هیچ‌گونه فشار و تحریمی قرار نگیرد، ادامه داد: خوشبختانه مسئولان نظام مصمم هستند تا نگاه ویژه‌ای به اقتصاد کشور داشته باشند؛ چرا که اقتصاد یکی از نیازهای قابل توجه کشور در برهه کنونی است.

حاتمی با بیان اینکه برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باید تمام استعدادها و ظرفیت های ملی کشور پای کار بیایند، گفت: باید به صورت خستگی ناپذیر، با همت، تلاش مضاعف و مدیریت جهادی کارکرد و عملکرد دقیقی در این زمینه داشت تا مردم بتوانند نتایج این اقدامات را به وضوح در جامعه مشاهده کنند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ادامه روند عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در کشور را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: تا به امروز اقدامات شایانی در راستای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در کشور از سوی مسئولان نظام انجام شده است اما هنوز به سطح ایده‌آلی که مردم بتوانند در آسایش و آرامش باشند، نرسیده‌ایم

حاتمی خاطرنشان کرد: همه باید به این مهم توجه داشته باشیم که دشمن در عصر حاضر همه توان خود را برای ضربه زدن به نظام، معطوف بخش اقتصادی کرده است و این بدان معنی است که باید از بخش اقتصادی به‌عنوان صحنه اصلی مبارزه یاد کرد.