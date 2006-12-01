نقاشی های دستکاری شده کتابهای درسی جمع آوری می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر ، این مسابقه با عنوان کتابهای درسی و به مناسبت جشن کتاب تهران درسه گروه دانش آموزی ، دانشجویی و آزاد برگزارمی شود ، علاقمندان به شرکت در مسابقه می توانند یک کتاب یا طرح ارائه کنند .

طرح هایی که دارای بیشترین خلاقیت باشند به عنوان آثار برگزیده انتخاب می شوند . شرکت کنندگان مسابقه "کتابهای درسی" آثارخود را با خط خوانا و بر روی یک کاغذ ، با ذکر مشخصات فردی، شماره تماس تلفنی و یک برگ فتوکپی صفحه اول شناسنامه به نشانی فرهنگسرای دانشجو ارسال کنند ، در صورت امکان از طرح ها کپی رنگی تهیه و مسابقه "کتابهای درسی" روی پاکت درج شود. مهلت ارسال تا آخرین روز "جشن کتاب تهران" همزمان با 24 آذر ماه است.

همچنین نمایشگاهی ازآثاربرگزیده درنگارخانه فرهنگسرا برگزارمی شود .