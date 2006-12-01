شهرام گیل آبادی، مدیر رادیو جوان، درباره برگزاری اولین جلسه هماهنگی بزرگداشت پیرغلامان ابا عبدالله (ع) در رادیو جوان به خبرنگار مهر گفت: "امسال چهارمین دوره این مراسم برگزار می شود و ما هر دوره سعی کردیم نقص های دوره های گذشته را برطرف کنیم. هدف ما تجلیل، تکریم و نشان دادن الگوهای برجسته عزاداری های اصیل حضرت امام حسین (ع) به مداحان جوان است. در واقع ما قصد داریم خط درست آئین های عزاداری را ترسیم کنیم."

وی ادامه داد: "یکی دیگر از اهداف ما نقش بر آب کردن توطئه دست های پنهانی است که قصد دارند انحرافی در عزاداری ها به وجود آورند. علاوه بر آن ما از کسانی که در ترسیم راه درست عزاداری های اصیل زحمت بسیاری کشیدند و زیر چتر علمای دین رشد کردند، تجلیل و آنها را معرفی کنیم تا الگوی جوانان شوند."

مدیر رادیو جوان درباره طرح بزرگداشت پیرغلامان ابا عبدالله که از زمان مدیریت وی در رادیو تهران شکل گرفته، گفت: "این مراسم بر اساس دغدغه ای شکل گرفت که همیشه دغدغه علما و بزرگان دینی ما بود. من قبل از اینکه به رادیو تهران بروم این ایده وجود داشت و بعد از آمدن به رادیو تهران با معاونت صدا مشورت هایی کردم و این تجلیل را در رادیو تهران انجام دادیم. البته سال اول فقط در استان تهران بود، اما این بزرگداشت را در سال های دوم و سوم کشوری کردیم. در برنامه امسال هم قصد داریم چند نفر از جهان شیعه را دعوت کنیم."

گیل آبادی خاطرنشان کرد: "البته ما سال قبل هم قصد داشتیم از چند نفر از شیعیان خارج از کشور هم تجلیل کنیم، اما متاسفانه نشد و برنامه را به امسال موکول کردیم. در واقع طرح بزرگداشت در صدا و سیما و معاونت صدا برگزار می شود و رادیو جوان متولی است. برای این طرح دوستان زحمت بسیاری کشیدند تا کار فرهنگی تاثیرگذاری انجام شود."

وی در ادامه افزود: "تاکنون با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی رایزنی هایی انجام داده ایم و مکاتباتی انجام شده تا شیعیانی از خارج کشور دعوت شوند، شیعیانی که زحمت زیادی برای نشان دادن عزاداری اصیل ابا عبدالله کشیده اند و تاثیری جدی در این حوزه گذاشتند و ثابت قدم به فعالیت خود ادامه می دهند."

مدیر رادیو جوان با اشاره به اینکه در مراسم امسال مثل سال های گذشته 14 نفر تجلیل می شوند، گفت: "این افراد از سرتاسر کشور انتخاب و 17 محرم بزرگداشت پیرغلامان ابا عبدالله برگزار می شود. هم اکنون اولین جلسه هماهنگی خبرگان مراسم تجلیل از پیرغلامان برگزار شد و 25 آذرماه هم جلسه دوم را برگزار می کنیم. البته به پیشنهاد این خبرگان قرار شده چند نفر از بزرگان مداحی هم به جمع آنها ملحق شوند."

گیل آبادی درباره برنامه انتخابات این شبکه رادیویی گفت: "ما مناظره هایی را برای حضور سران گروههای مختلف سیاسی طراحی کرده ایم. علاوه بر آن قصد داریم مسئولان تشکل های دانشجویی هم به برنامه "ساعت 25" بیایند و درباره انتخابات صحبت کنند. نشست ها و میتینگ های انتخاباتی را هم پخش می کنیم. در مجموع برنامه های "جوانی به وقت فردا"، "ساعت 25" و "یک صبح یک سلام" به شکل خاص به انتخابات می پردازند. در آینده هم قرار است کرسی آزاداندیشی را در رادیو جوان برگزار کنیم تا جوانان ایرانی و خارجی در آن به گفتگو بنشینند."