حساب ذخیره ارزی همچنان بدون دبیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حساب ذخیره ارزی در سال 1379 با اهداف مهمی همچون مقابله با نوسانات قیمت نفت در بازار و اعطای تسهیلات به بخش خصوصی تشکیل شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر صنایع و معادن، وزیر نفت، وزیر بازرگانی ، نماینده ویژه رئیس جمهوری و ... ترکیب هیئت امنای حساب ذخیره ارزی را تشکیل می دهند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز دبیر هیئت امنای حساب ذخیره ارزی را منصوب می‌کند. البته علی طیب نیا حدود 40 روز است که از این سمت کناره گیری کرده است و تاکنون جایگزین وی نیز مشخص نشده است.

این درحالی است که روند برداشت از حساب ذخیره ارزی به صورت شتابان در حال افزایش است. بر اساس آمار رسمی، تا کنون در سال جاری بیش از 14 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است که با اضافه شدن رقم لایحه متمم بودجه86 و واردات بنزین این رقم از مرز 20 میلیارد دلار هم خواهد گذشت.

در عین حال، در سال‌های برنامه پنج‌ساله سوم و سال نخست برنامه چهارم توسعه از کل رقم 49.9 میلیارد دلاری واریزی به حساب ذخیره ارزی بیش از 53 درصد آن توسط دولت و 12 درصد آن نیز به‌وسیله بخش خصوصی مصرف شد. طی همین سال‌ها بیش از 49.9 میلیارد دلار از درآمدهای مازاد نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز شد که بیش از 26.7 میلیارد دلار آن صرف مصارف دولتی شد. سهم بخش خصوصی از تسهیلات اعطایی حساب ذخیره ارزی تا پایان سال 1384 بالغ بر 6 میلیارد و 80 میلیون دلار بود. بدین ترتیب برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی 4.4 برابر سهم بخش خصوصی بوده است.