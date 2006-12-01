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۱۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۳:۱۷

نظامیان آمریکایی تا سال 2008 از عراق خارج شوند

نظامیان آمریکایی تا سال 2008 از عراق خارج شوند

گروه تحقیق عراق خواستار خروج نظامیان آمریکایی تا اوایل سال 2008 از این کشور شد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، روزنامه واشنگتن پست به نقل ازمنابع آشنا به این پیشنهاد خاطرنشان کرد: این تاریخ قطعی نیست، اما ترجیحا هدفی است که براساس پیامدها دراین زمینه استوار شده است .

یکی ازاین منابع به روزنامه واشنگتن پست گفت :" این پیشنهاد در واقع انتقال نقش رزمی نظامیان به یک نقش حمایتی است و اساسا مشخص می کند که دیگر یک تعهد بی انتها وجود ندارد و ما می خواهیم به این موضوع برسیم که آیا عراقیها خواهان آن هستند یا نه؟ و ما درک می کنیم که درعراق در پایان راه قرارداریم" .

این روزنامه آمریکایی بیان می کند: این سند خواستار جای دادن نظامیان آمریکایی در واحدهای امنیتی عراق است که در ماه ژانویه برای بهبود کارآیی آنان آغاز خواهد شد .

گروه ده نفره تحقیق عراق که ریاست مشترک آن را جیمز بیکر وزیر امورخارجه اسبق آمریکابرعهده دارد؛ یافته های خود را 6 دسامبر( 15 آذر )منتشر خواهد کرد .

این گروه یک فرصت بزرگ برای جرج بوش رئیس جمهوری آمریکاست تا سیاستهای خود را پیاده کند، زیرا عراق هم اکنون با افزایش نا آرامیها روبرواست و درخواستها برای خروج نظامیان آمریکایی ازاین کشور افزایش یافته است .توصیه های گروه تحقیق عراق الزام آور نیست .

روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه گزارش داد که گروه تحقیق عراق که اعضای آن از دو حزب جمهوریخواه و دموکرات هستند؛ موافقت کرده است که توصیه کند 15 لشکر رزمی آمریکا (بخشی از نیروهای رزمی آمریکا ) از عراق عقب نشینی کنند و 70 هزار تن یا بیشتر مربیان آمریکایی، کارشناسان لجستیکی و اعضای نیروی واکنش سریع  باقی بمانند .

آمریکا هم اکنون بیشترین نیروها را در عراق دارد . نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا 160 هزارنیرو در عراق دارند .

پنتاگون(وزارت دفاع آمریکا) هم اکنون در حال اجرای بازنگری های خود(درباره عراق) است و کاخ سفید نیز به یک گروه دولتی ماموریت داده است که سیاست آمریکا در عراق را ارزیابی کند .

استفان هادلی مشاور امنیت ملی آمریکا نیز خبرداد که جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا طی هفته های آتی درباره عراق تصمیم گیری خواهد کرد . 

کد مطلب 414676

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