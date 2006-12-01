نظامیان آمریکایی تا سال 2008 از عراق خارج شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، روزنامه واشنگتن پست به نقل ازمنابع آشنا به این پیشنهاد خاطرنشان کرد: این تاریخ قطعی نیست، اما ترجیحا هدفی است که براساس پیامدها دراین زمینه استوار شده است .



یکی ازاین منابع به روزنامه واشنگتن پست گفت :" این پیشنهاد در واقع انتقال نقش رزمی نظامیان به یک نقش حمایتی است و اساسا مشخص می کند که دیگر یک تعهد بی انتها وجود ندارد و ما می خواهیم به این موضوع برسیم که آیا عراقیها خواهان آن هستند یا نه؟ و ما درک می کنیم که درعراق در پایان راه قرارداریم" .



این روزنامه آمریکایی بیان می کند: این سند خواستار جای دادن نظامیان آمریکایی در واحدهای امنیتی عراق است که در ماه ژانویه برای بهبود کارآیی آنان آغاز خواهد شد .



گروه ده نفره تحقیق عراق که ریاست مشترک آن را جیمز بیکر وزیر امورخارجه اسبق آمریکابرعهده دارد؛ یافته های خود را 6 دسامبر( 15 آذر )منتشر خواهد کرد .



این گروه یک فرصت بزرگ برای جرج بوش رئیس جمهوری آمریکاست تا سیاستهای خود را پیاده کند، زیرا عراق هم اکنون با افزایش نا آرامیها روبرواست و درخواستها برای خروج نظامیان آمریکایی ازاین کشور افزایش یافته است .توصیه های گروه تحقیق عراق الزام آور نیست .



روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه گزارش داد که گروه تحقیق عراق که اعضای آن از دو حزب جمهوریخواه و دموکرات هستند؛ موافقت کرده است که توصیه کند 15 لشکر رزمی آمریکا (بخشی از نیروهای رزمی آمریکا ) از عراق عقب نشینی کنند و 70 هزار تن یا بیشتر مربیان آمریکایی، کارشناسان لجستیکی و اعضای نیروی واکنش سریع باقی بمانند .



آمریکا هم اکنون بیشترین نیروها را در عراق دارد . نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا 160 هزارنیرو در عراق دارند .



پنتاگون(وزارت دفاع آمریکا) هم اکنون در حال اجرای بازنگری های خود(درباره عراق) است و کاخ سفید نیز به یک گروه دولتی ماموریت داده است که سیاست آمریکا در عراق را ارزیابی کند .



استفان هادلی مشاور امنیت ملی آمریکا نیز خبرداد که جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا طی هفته های آتی درباره عراق تصمیم گیری خواهد کرد .