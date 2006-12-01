انتقاد دوویتو از جرج بوش سانسور شد

به گزارش خبرنگار مهر، دوویتو چهارشنبه گذشته در برنامه صبحگاهی View شبکه ای بی سی شرکت کرده بود تا درباره آخرین فیلم خود Deck the Halls با مضمون تعطیلات کریسمس صحبت کند، اما دست اندرکاران برنامه صحبت های او را درباره کاخ سفید و بوش نامناسب تشخیص دادند و دوبار با به کار بردن صدای بیب بیب، حرف های دوویتو را سانسور کردند.



باربارا واترز، از مجریان برنامه View، از دوویتو پرسید تا به حال به کاخ سفید رفته یا نه که او پاسخ داد: "در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتن دوبار به آنجا رفته ام، اما از وقتی جرج بوش رئیس جمهور آمریکا شده ..." در این لحظه ای بی سی اجازه نداد حرف های او پخش شود. این حرکت دو بار انجام شد. صحبت های دوویتو با انواع و اقسام حرکات چهره همراه بود.



یکی از سخنگویان دوویتو بی آنکه توضیح بیشتری بدهد، تنها به این اشاره کرد که بعد از پایان برنامه با صحبت های دوویتو با مسئولان برنامه، قضیه حل شده است. سخنگوی ای بی سی نیز ضمن تائید اتفاق روز چهارشنبه، افزود: "به خاطر نمی آورم آخرین بار کی چنین اتفاقی روی داده است." این برنامه به طور زنده (البته با هفت ثانیه تاخیر) از بخش شرقی ایالات متحده پخش می شد.



Deck the Halls از چهارشنبه گذشته همزمان با تعطیلات روز شکرگزاری به نمایش عمومی درآمد و با استقبال منتقدان رو به رو شد. این فیلم به کارگردانی جان وایتسل با بازی دوویتو و ماتیو برودریک در پنج روز اول نمایش 17 میلیون دلار فروخت و در رده چهارم جدول فروش ایستاد.

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