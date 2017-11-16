به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر پنج شنبه در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ارتقای امنیت اجتماعی از مهمترین وظایف نیروی انتظامی است، اظهار داشت: امنیت مهمترین رکن جامعه به شمار می رود.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: ارتقای انظباط و امنیت اجتماعی از مهمترین وظایف نیروی انتظامی در سطح استان و کشور به شمار می رود.

دشمنان کشور به دنبال خدشه دار کردن امنیت کشور هستند

وی عنوان کرد: دشمنان کشور به دنبال خدشه دار کردن امنیت کشور هستند.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: دشمن از تمام ابزار و تمام توان خود استفاده می کند امنیت اجتماعی کشور را خدشه دار کند که در این راستا نیروی انتظامی نقش مهمی درخنثی کردن اهداف دشمن دارد.

وی ادامه داد: باید از تمام ظرفیت های برای ایجاد امنیت پایدار در سطح استان و کشور استفاده کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادادمه داد: امنیت پایدار زمینه ساز ارتقای سایر بخش ها در کشور است.

اقتدار پلیس در پی اعتماد مردم ایجاد می شود

وی اظهار داشت: وجود امنیت پایدار موجب افزایش سرمایه گذاری و توسعه کشور می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: اقتدار پلیس در پی افزایش اعتماد مردم ایجاد می شود و نیروی انتظامی توانسته است در سطح استان و کشور به افتخارات ارزشمندی دست یابد.