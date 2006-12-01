برنامه روز سوم مسابقات فوتبال اعلام شد/ آرامش در گروههای سه گانه

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر به دوحه، دور دوم از مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال بازیهای آسیایی دوحه فردا با برگزاری شش بازی در گروههای مختلف دنبال می شود. در بیشتر بازیها تیمهای چندان قدرتمند رودرروی مدعیان می ایستند و از تقابل آنها فقط می توان انتظار معجزه و شگفتی داشت . در این بین شاید بتوان نبرد ازبکستان با قطر را حساس ترین بازی عصر فردا خواند. نبردی که تعیین کننده تیم صدرنشین گروه یک خواهد بود.

برنامه مسابقات فوتبال بازیهای آسیایی دوحه در روز سوم به شرح زیر است:

شنبه - 11/9/85

گروه یک

امارات - اردن ساعت 17:45

ازبکستان - قطر ساعت 20:15

گروه 2

ویتنام - کره جنوبی ساعت 17:45

بحرین - بنگلادش ساعت 20:15

گروه 3

قرقیزستان - تایلند ساعت 17:45

کویت - فلسطین ساعت 20:15