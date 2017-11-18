خدمات رسانی مددجویان زندان گرگان در مشهد/تجربه خادمیِ «ضامن آهو»

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: کول بار سفر محکم بسته اند، سفری با پای پیاده یه سوی سرزمین عشق. مسیری طولانی و سخت در پیش است اما خم به ابرو نمی آورند. امسال هم همچون سال های گذشته شاهد حرکت کاروان های پیاده روی به سمت مشهد الرضا هستیم. گلستانی ها باردیگر از جای جای مختلف استان در این پیاده روی حضور پیدا کردند تا جلوه ای از عشق را نسبت به امام رضا(ع) به منصه ظهور برساندند.

با گام هایی استوار و مشتاقانه به سمت حرم رضوی حرکت می کنند و هیچ هراسی از سختی راه ندارند.

در این سفر افراد زیادی به قصد خدمت رسانی به زائران علی بن موسی الرضا راهی سفر شدند و مسئولیت موکب داری را پذیرفتند.

اما این پیاده روی تفاوت دیگری هم دارد. در کنار خادمانی که هر ساله در موکب حضور دارند، زندانیانی هم به این جمع پیوسته اند تا به عنوان خادم همراه این کاروان شوند.

آن ها با دست های خالی اما با دلی پر از امید و پای دل آمدند تا گره ای از کارشان باز شود.

به سراغ یکی از این زندانیان که به دلیل مهریه به زندان افتاده می رویم. او می گوید که «چند سالی است که مددجویان زندان گرگان توسط هئیت مهدویون عازم مشهد می شوند، وقتی ایام محرم فرا می رسد همه برای دهه آخر محرم و صفر لحظه شماری می کنند، از بین افرادی که رای باز و یا نیمه باز هستند فقط ۴۰ نفر می توانند همسفر این کاروان شوند.»

به گفته او، زمانی که خبراین سفر را دادند هلهله ای در بین همه بچه های رای باز و نیمه باز به پا شد. «برخی از زندانیان با توجه به جرمی که دارند اکنون چند سال است که در زندان محبوس و با این موضوع کاملا آشنا هستند. صحبتی با بقیه داشتند که اجازه دهید افرادی که امسال در جمع ما قرار گرفته اند به این سفر بروند و آن را تجربه کنند.»

این زندانی گلستانی ادامه می دهد: از همینجا در دلم نیت کردم که از طرف همه آن هایی که این فرصت را به من دادند نایب الزیاره باشم و برای گرفتن حکم آزادیشان در حرم عشق دعا کنم.

او خدمت رسانی به زائران علی ابن موسی الرضا را برای خود افتخاری بزرگ می داند و می گوید: احساس خیلی خوبی دارم از اینکه می توانم چند روزی را به عنوان خادم در اختیار زائرین امام رضا(ع) باشم.

در ادامه این گفتگو به سراغ زندانی دیگری می رویم. او می گوید به خاطر نداشتن مدارک مستحکم مدت هشت ماه است که به جرم مالی محکوم و گرفتار بند زندان شده است. او توضیح می دهد «بعد از تلاش خانواده ام اکنون مدت یک ماه و نیم است که زندانی را نیمه باز شدم. زمانی که در بند بودم نذر کرده بودم که هرچه زودتر تکلیفم روشن شود تا به پابوس آقا روم اما با نیمه باز شدن هم این امکان وجود نداشت.»

خبر اعزام به مشهد تنها مژده ای بود که حال من را دگرگون کرد

او اضافه می کند: با اینکه نیمه باز هستم اما بازهم اذیت می شوم و حال خوبی ندارم، خبر اعزام به مشهد تنها مژده ای بود که طی این هشت ماه گذشته توانست حال مرا دگرگون کند چراکه حتم دارم بعد از برگشت پابوس آقا تمام گره های کور زندگیم باز می شود و این را بارها در زندگیم تجربه کرده ام.

این خادم موکب علی بن موسی الرضا می گوید: می دانم این بار که بیشتر از هرزمان دیگر به آن احتیاج دارم دست رد به سینه ام نمی زند و مرا دست خالی به سمت شهر و دیارم روانه نمی کند.

میان این همه گرفتاری ها سفر به مشهد مقدس همانند یک رویاست و نمی توان رفتن به زیارت امام رضا(ع) را تنها یک سفر ساده شمرد. این زندانیان می گویند از بچگی آموختند که امام رضا(ع)امام غریب الغربا و پناه همه بی پناهان است.

بودن در جوار امام رضا ثانیه های عاشقی است که آن را در هچ کجای دنیا نمی توان تجربه کرد.

خادمی زائران امام رضا(ع) حس شیرین و دوست داشتنی است

جوانی دیگر با ما به گفتگو می پردازد. او می گوید: زمانی که اعلام شد بچه های رای باز و نیمه باز را می خواهند همچون سال های گذشته توسط هیئت مهدویون به مشهد مقدس اعزام کنند شور وشعف عجیبی به پا شد. در این بین بسیاری از افراد از خود گذشتی کردند و جای خود را به این ۴۰ نفر دادند.

او ادامه می دهد: قبل از حرکتمان، آزادی چند نفر از همین ۴۰ نفر فراهم شد که آن ها جای خود را به افراد دیگری دادند و این افراد مشتاقانه در این سفر با ما یار شدند. من یکی از افرادی بودم که آقا مرا در آخرین لحظات طلبید، یکی از هم بندی ها که خود مسئول ما بود گفت اگر من رفتم کار ها را به عهده بگیر تا من از سفر برگردم و من هم قبول کردم اما مشکلی برایش پیش آمد که نتوانست در این سفر همراه با بقیه شود.

این خادم موکب گلستان در مشهد مقدس بیان می کند: سه سال است که قصد دارم به مشهد مقدس سفر کنم اما نمی دانم مشکل کجا بود که هرکاری می کردم موفق نمی شدم اما این بار که قرار چیز دیگری بود یک دفعه همه چیز تغییر کرد و من عازم مشهدالرضا می شوم.

او که هیچگاه خادمی زائران امام رضا(ع) را تجربه نکرده است می گوید: می دانم که حس شرین و دوست داشتنی است و با همین حالم برای همه دعا خواهم کرد و امید دارم به حق شاه خراسان گره از کار همه خصوصا زندانیان باز شود.

در ادامه ابوالفضل بخشیانی رئیس هیئت مهدویون گرگان می گوید: اکنون چندین سال است که این هئیت نسبت به برپایی ایستگاه صلواتی در مشهد مقدس اقدام کرده، با رایزینی هایی که انجام دادیم از مان سال های اول مدد جویان زندان را با خود همراه کریدم تا فرصتی برای آنان فراهم شود.

وی بیان می کند: در برپایی این ایستگاه ۱۲۰ نفر مشارکت خواهند داشت که از این تعداد ۴۰ نفر از مددجویان زندان گرگان هستند.

در این گفتگو زندانیانی با ما همراه شدند که اکثر آن ها به خاطر جرائم مالی و یا مهریه در زندان محبوس شدند و همه با امیدی راهی این سفر رویایی شدند همه با این امید که می روم تا فرجی در کارم حاصل شود همراه با هیئت مهدوین شدند.

امید است مردان و زنان نیکو کار مان یاری گر ضعفا باشند تا در فردای قیامت مورد شفاهت معین الضعفا ابالحسن علی ابن موسی الرضا شاه خراسان قرار گیرند.