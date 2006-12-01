جاده هراز باز شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، پلیس راه جاجرود اعلام کرد: شهروندانی که قصد تردد از این محور به سمت شهرهای شمالی کشور را دارند ، با استفاده از زنجیر چرخ و تجهیز وسایل نقلیه خود به لوازم ایمنی زمستانی ، از این محور با احتیاط کامل عبور کنند.

این گزارش می افزاید: ‪ 6‬تیم گشت پلیس راه به همراه 3 تیم کمکی پلیس راه استان و عوامل راهداری در طول این محور مستقر و نسبت به هدایت وسایل نقلیه اقدام می ‌کنند.

پلیس راه دماوند - فیروزکوه نیز ، تردد تریلر و یدک کش‌ ها را به علت بارش سنگین برف و لغزنده بودن سطح جاده در این محور ممنوع اعلام کرده است و سایر وسایل نقلیه سبک می ‌توانند با استفاده از زنجیر چرخ و تجهیز خودرو به لوازم ایمنی ، از این محور تردد کنند.