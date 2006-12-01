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۱۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۲:۳۳

نهمین جشنواره پژوهشی شیخ طوسی برگزار می شود

نهمین جشنواره پژوهشی شیخ طوسی برگزار می شود

نهمین جشنواره پژوهشی شیخ طوسی با موضوع "جایگاه قرآن در اسلام و تمدن اسلامی، شخصیت و سیره پیامبر اعظم (ص)" روز پنجشنبه 30 آذر در تالار قدس مدرسه عالی امام خمینی(ره) برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جایگاه قرآن در اسلام و تمدن اسلامی، جایگاه قرآن در اسلام، قرآن و عناصر اصلی جهان‌بینی اسلامی، قرآن سند هویت اسلام، نقش قرآن در پیدایش و تطور علم فقه،  فلسفه اسلامی، تاریخ و سیره، علوم طبیعی و علوم  جدید، رابطه قرآن و هنر و معماری اسلامی، بررسی نسخه‌های چاپی قرآن، و دیدگاه‌ های امام خمینی(ره) در باب قرآن از جمله موضوعات پیش بینی شده برای این جشنواره هستند .

معاونت پژوهش مرکز جهانی علوم اسلامی همچنین به مناسبت سال پیامبر اعظم(ص) مباحثی چون پیامبر(ص) و قرآن، پیامبر(ص) در کلام اهل بیت(ع)، سیره اخلاقی پیامبر(ص)، جامعه اسلامی از نگاه پیامبر(ص) و نیاز بشر امروز به پیامبر(ص) را برای طرح در جشنواره شیخ طوسی در نظر گرفته است .

به منظور برگزاری این جشنواره تاکنون 320 کتاب و پایان نامه در بخش عام و همچنین 188 مقاله در بخش موضوع ویژه دریافت به دبیرخانه برگزاری جشنواره ارسال شده است .

پس از بررسی و ارزیابی علمی و محتوایی از سوی اساتید ارزیاب و هیئت علمی، آثار برتر این دوره از جشنواره در موضوع ویژه و عام، شناسایی شده و 4 اثر برگزیده موضوع ویژه به صورت 4 کتاب مستقل در زمان برگزاری جشنواره منتشر می شود.

 

 

کد مطلب 414687

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