نهمین جشنواره پژوهشی شیخ طوسی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جایگاه قرآن در اسلام و تمدن اسلامی، جایگاه قرآن در اسلام، قرآن و عناصر اصلی جهان‌بینی اسلامی، قرآن سند هویت اسلام، نقش قرآن در پیدایش و تطور علم فقه، فلسفه اسلامی، تاریخ و سیره، علوم طبیعی و علوم جدید، رابطه قرآن و هنر و معماری اسلامی، بررسی نسخه‌های چاپی قرآن، و دیدگاه‌ های امام خمینی(ره) در باب قرآن از جمله موضوعات پیش بینی شده برای این جشنواره هستند .

معاونت پژوهش مرکز جهانی علوم اسلامی همچنین به مناسبت سال پیامبر اعظم(ص) مباحثی چون پیامبر(ص) و قرآن، پیامبر(ص) در کلام اهل بیت(ع)، سیره اخلاقی پیامبر(ص)، جامعه اسلامی از نگاه پیامبر(ص) و نیاز بشر امروز به پیامبر(ص) را برای طرح در جشنواره شیخ طوسی در نظر گرفته است .

به منظور برگزاری این جشنواره تاکنون 320 کتاب و پایان نامه در بخش عام و همچنین 188 مقاله در بخش موضوع ویژه دریافت به دبیرخانه برگزاری جشنواره ارسال شده است .

پس از بررسی و ارزیابی علمی و محتوایی از سوی اساتید ارزیاب و هیئت علمی، آثار برتر این دوره از جشنواره در موضوع ویژه و عام، شناسایی شده و 4 اثر برگزیده موضوع ویژه به صورت 4 کتاب مستقل در زمان برگزاری جشنواره منتشر می شود.