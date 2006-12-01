بازیهای آسیایی سمبل وحدت تمام آسیایی هاست/ برای حمایت از ورزشکاران ایران به قطر آمده ام

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، دکترمحمود احمدی نژاد که درمحل سالن سینمای دهکده بازیهای آسیایی و در جمع ورزشکاران کشورمان سخن می گفت با بیان این مطلب افزود: ورزش امروز باعث صمیمیت ، همدلی و یکپارچگی ملتهای آسیایی شده و آنها را حول یک محور قرارداده است و این فرصتی است تا قهرمانان هر کشور برای افتخار آفرینی و غرور ملی ملتها تلاش کنند.



رئیس جمهورضمن ابراز امیدواری برای حضور قدرتمند و با انگیزه ورزشکاران کشورمان در بازیهای آسیایی خطاب به ورزشکاران تیم های ملی گفت : برای فتح قله های رفیع افتخار تلاش کنید تا با افتخار آفرینی شما دل مردم و دوستداران ورزش شاد شود.

وی انگیزه خود از سفر به دوحه و حضور در دهکده بازیهای آسیایی و شرکت در مراسم افتتاحیه را حمایت و روحیه بخشیدن به کاروان ورزشی کشورمان عنوان کرد و گفت: امیدوارم تمامی ورزشکاران نهایت تلاش خود را برای کسب بهترین نتایج در بازیهای آسیایی بکار بگیرند و با موفقیت به کشور بازگردند .



احمدی نژاد تصریح کرد : دولت همواره پشتیبان ورزش خواهد بود و از آن در حد توان حمایت خواهد کرد و حضور ما در جمع قهرمانان بپیامی جز این ندارد .



پیش از سخنان رئیس جمهور، دکتر نصرالله سجادی سرپرست کاروان ورزشی کشورمان ضمن خوشامد گویی از سوی ورزشکاران به رئیس جمهور، گزارشی از چگونگی شکل گیری کاروان اعزامی کشورمان را ارائه کرد و با مقایسه کاروان ورزشی ایران در این دوره از بازیهای آسیایی نسبت به دوره های گذشته گفت : کاروان ایران امسال از نظر تعداد ورزشکار و بانوان شرکت کننده بزرگترین کاروان اعزامی به بازیهای آسیایی به شمار می رود و امیدواریم این افزایش ورزشکار در کسب نتایج و جایگاه ایران در بین کشورهای آسیایی نیز تاثیر گذار باشد.

وی حضور رئیس جمهور در دهکده بازیهای آسیایی را برای نخستین بار عنوان کرد و اظهار داشت : این حضور قطعا در بالا رفتن روحیه عمومی ورزشکاران کشورمان تاثیرگذار خواهد بود و به آنها برای شرکت قدرتمند در مسابقات روحیه بالایی خواهد بخشید.



دراین مراسم مهندس علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی، حجت الاسلام ربانی سفیر ایران در قطر، رضا قراخانلو و علی کفاشیان رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک و جمعی از معاونین سازمان و روسای فدراسیونهای ورزشی نیز حضور داشتند .

