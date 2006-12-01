به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، آنگولا، سودان و اکوادور دیروز از آمادگی خود برای پیوستن به سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) خبر دادند و سخنگوی اوپک نیز از این اقدام استقبال کرد اما اظهار داشت که مسئله پیوستن این کشورها در نشست آتی اوپک مطرح نخواهد شد و این مسئله به سال آینده موکول خواهد شد.
این خبر واکنش آژانس بینالمللی انرژی به عنوان حامی کشورهای واردکننده انرژی و مشاور انرژی 26 کشور صنعتی را به دنبال داشت و این سازمان در گزارشی اعلام کرد: پیوستن سه کشور فوق به اوپک، مانع سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در این سه کشور خواهد شد و رشد مازاد تولید نفت جهان را کاهش خواهد داد و کشورهای مصرفکننده نفت را در برابر شوکهای عرضه نفت، آسیبپذیر خواهد ساخت.
پیوستن آنگولا، سودان و اکوادور به اوپک ظرفیت تولید این سازمان را 2 میلیون بشکه در روز معادل 6 درصد تولید فعلی آن، افزایش خواهد داد و مجموع ذخایر نفت آن را 10.5 میلیارد بشکه رشد خواهد داد.
"دیوید فایف" تحلیلگر بازار نفت در آژانس بینالمللی انرژی در این زمینه گفت: آژانس بینالمللی انرژی باید از کشورهای مستقل تولیدکننده نفت بخواهد بر اساس منافع مستقل خود عمل کنند.
این در حالی است که پیوستن به اوپک جایگاه سه کشور فوق را در بازار نفت تقویت خواهد کرد. آنگولا دومین تولیدکننده بزرگ نفت در منطقه آفریقای مرکزی است و به تازگی از از جنگ طاقتفرسای 27 ساله رهایی یافته و سودان که سومین تولیدکننده بزرگ منطقه است هماکنون در بحران به سرمیبرسد.
"رافائل کورئا" رئیسجمهور چپگرای جدید اکوادور آمادگی خود برای پیوستن به اوپک اعلام کرده و به پیروی از همتای ونزوئلاییاش، چاوز، خواستار افزایش درآمد دولت از همکاری با شرکتهای نفتی خارجی شده است. اوپک سال 1992 از سازمان اوپک جدا شد.
آمریکا بزرگترین مشتری نفت آنگولا است که ظرفیت تولید آن طی یک سال آینده به 2 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. کشورهای اکسون موبیل و شورون بزرگترین سرمایهگذاران در بخش نفت آنگولا است. ظرفیت تولید سودان نیز هماکنون 330 هزار بشکه و اکوادور 270 هزار بشکه در روز است.
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