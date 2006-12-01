هشدار سازمان بورس نسبت به پذیره نویسی عمومی غیر قانونی

علی صالح آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برخی شرکت هایی که از طریق رسانه های مختلف، تبلیغات پذیره نویسی عمومی می کنند، مجوز سازمان بورس را ندارند.

وی ادامه داد: دستورالعمل بازار اولیه هنوز به تصویب شورای بورس نرسیده و در کمیسیون فرعی شورا در حال بررسی است. رئیس سازمان بورس ادامه داد: تاکنون نیمی از این دستورالعمل در کمیسیون بررسی شده و مابقی تا دو هفته آینده نهایی خواهد شد .

صالح آبادی گفت: البته به بانک‌ها نامه ارسال کرده‌ایم که یکی از مجوزهای لازم برای اجرای پذیره نویسی عمومی شرکت ها ارائه مجوز سازمان بورس است و برای اداره ثبت شرکت ها نیز این نامه فرستاده شده، که شرکتی بدون مجوز سازمان بورس ثبت نشود.

وی در مورد وضعیت مدیرعامل شرکت بورس گفت: جلسه رسمی هیئت مدیره شرکت بورس برگزار شده و علی رحمانی به صورت رسمی به عنوان مدیر عامل سازمان بورس معرفی شده و وی مورد تائید سازمان بورس نیز قرار گرفته است.

رئیس سازمان بورس ازراق بهادار گفت: در هفته جاری برای اولین بار نشست مشترکی بین هیئت مدیره سازمان بورس و شرکت بورس برگزار و قرار شد کارگروهی مرکب از سازمان و شرکت بورس راجع به انتقال برخی وظایف سازمان به شرکت بورس توافق کند و حدود وظایف و مسئولیت ها مشخص شود.

وی گفت: محل استقرار هیئت مدیره شرکت بورس تالار حافظ نخواهد بود و مکان دیگری را برای شرکت در نظر خواهند گرفت.

صالح آبادی در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر وضعیت عرضه سهام شرکت ها و خصوصا شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی، گفت: در حال حاضر وضعیت تعدادی از شرکت ها مانند شرکت مس، فولاد مبادکه، فولاد خوزستان و سازمان گسترش در حال بررسی است و برای عرضه سهام برخی از این شرکت ها مشکلات جزئی وجود دارد . در عین حال، مراحل پذیرش را این شرکت ها طی کرده اند و با رفع این مشکلات، عرضه سهام آنها آغاز می‌شود.

وی گفت: در مورد شرکت های خارج از اصل 44 قانون اساسی وضعیت شرکت های سرمایه گذاری امید و گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو در حال بررسی است و به زودی سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو عرضه خواهد شد.

صالح آبادی افزود: شرکت سرمایه گذاری امید نیز دوسال پیش پذیرش شد و باید اطلاعات جدید و به‌روز خود را به سازمان بدهد تا امکان عرضه فراهم شود.

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در مورد وضعیت اساسنامه کانون کارگزاران گفت: کارگروه مشترک مرکب از سازمان بورس و افراد برگزیده کانون کارگزاران تشکیل شده تا وضعیت اساسنامه مشخص شود.

وی گفت: اطلاعیه اخیر سازمان بورس در مورد موسسین کانون کارگزاران به‌صورت نادرست در برخی رسانه ها انعکاس یافت و اعضای موسسین اعلام شده در اطلاعیه، منتخب سازمان بورس نیستند و این افراد بصورت غیر رسمی از سوی کارگزاران انتخاب شده بودند.

صالح آبادی گفت: ما اعلام کرده‌ایم اگر دیگر کارگزاران این افراد را به عنوان نماینده قبول ندارند نظر خود را به سازمان ارائه دهند که این مطلب به درستی انعکاس نیافت.