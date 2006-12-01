همایش تشویق اصلاحات در خاورمیانه آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این همایش، کاندولیزا رایس، سرگئی لاوروف، و مارگارت بکت، وزیران امور خارجه آمریکا، روسیه و انگلیس شرکت می کنند.



اردن از 56 کشور وسازمان برای شرکت در سومین دوره همایش المستقبل دعوت کرده است .



اولین دوره این همایش در دسامبر 2004 در مغرب و دومین دوره در 11 و 12 نوامبر 2005 در بحرین برگزار شد.



معروف البخیت نخست وزیر و عبدالاله الخطیب وزیر امور خارجه اردن به همراه وزیران امور خارجه روسیه و انگلیس و نیز وزیر امور خارجه بحرین که کشورش سال گذشته میزبان این همایش بود، از سخنرانان مراسم افتتاحیه این همایش اعلام شده اند.



در همایش بحرالمیت، توسعه توانمندی های اقتصادی، آموزشی و سیاسی در خاورمیانه و شمال آفریقا و پاکستان بررسی خواهد شد.



فعالان عرب پیش از برگزاری این همایش از رهبران جهان خواستند تا پیش از پیش رفتن در مسیر اصلاحات، اقدامات فوری برای حل درگیری های منطقه انجام دهند و این در حالی است که تحلیلگران از نبود اراده تغییر در میان رژیمهای عربی نگران هستند.



کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا پیش از برگزاری این همایش با وزیران امور خارجه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس به علاوه همتایان مصری واردنی خود برای بررسی گامهای مطلوب برای احیای مذاکرات به منظور حل مناقشه اسرائیل و فلسطینی ها و نیز اوضاع لبنان و عراق دیدار و گفتگو کرد.



رایس پس از این نشست یک و نیم ساعته گفت : معتقدم آنچه را که می توان در عمل انجام داد، حمایت ملموس از دولت المالکی(نخست وزیر عراق) است.

وی افزود : شرکت کنندگان در این نشست با برگزاری نشست سیاستمداران برجسته برای بررسی نحوه حمایت از دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق توافق کردند.



جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با نوری المالکی نخست وزیر عراق که روز پنجشنبه 9 آذر در پایتخت اردن برگزار شد، حمایت خود را از المالکی اعلام کرد، اما با خروج فوری نظامیان آمریکایی از عراق مخالفت کرد.