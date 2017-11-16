به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت هلال احمر به همراه مجمع نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی استان بوشهر با توجه به بروز زمین لرزه در مناطق غربی کشور، به‌ویژه استان کرمانشاه که منجر به جان باختن، مصدوم و بی سرپناه شدن تعداد زیادی از هموطنان عزیز شده و پیرو منویات رهبر معظم انقلاب بر حمایت همه جانبه از آسیب دیدگان این حادثه، با بهره گیری از همت والا و توان بالقوه خیرین و مردم شریف استان، برای حمایت و همدردی با هموطنان و مردم آسیب دیده این حادثه دلخراش، در ۳۶ پایگاه در سراسر استان بوشهر نسبت به جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی اقدام کرده است.

در همین راستا ضمن تشکر و قدردانی از هم استانی های عزیز که در روزهای گذشته به کمک هموطنان کشورمان شتافتند، خواهشمندیم کمک های نقدی خود را به شماره حساب ۹۹۹۹۹ به نام هلال احمر نزد بانک‌های ملی، ملت، صادرات، رفاه،‌ مسکن،‌ دی، تجارت،‌ سپه، پارسیان، شهر،‌ آینده و رسالت پرداخت و یا از طریق تلفن همراه با شماره‌گیری کدهای #۷۲۴* و #۱۱۲*۳*۷۴۱* و #۳* نسبت به واریز کمک های نقدی اقدام کنید.