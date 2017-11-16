بشار جعفری: تروریسم ابزار غربی ها برای مقابله با مخالفانشان است

به گزارش خبرگزاری مهر، «بشار جعفری» نماینده سوریه در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت در خصوص به کار گیری تسلیحات شیمیایی در سوریه گفت: برخی از کشورهای غربی از تروریسم به عنوانی اسلحه ای در مقابله با کسانی که با تصمیمات آنان مخالف هستند استفاده می کنند.

وی افزود: دولت سوریه از ابتدا با سازمان ملل همکاری کرد. جنایت شهر خان العسل اولین جایی بود که از تسلیحات شیمیایی استفاده شد و سازمان ملل تنها مرجعی بود که خواستیم در این زمینه تحقیق کند.

جعفری یادآور شد: ما در سوریه با تشکیل کمیته های حقیقت یاب مخالفت نداریم. ما همچنان معتقدیم در پایان حقیقت و قانون پیروز می شوند در غیر این صورت، آشوب و هرج و مرج جای آن را خواهد گرفت.

به گفته وی دولت سوریه با سازمان ملل و دو فرستاده آن از همان ابتدا همکاری کرده است. روسیه با وتوی خود از صداقت احکام منشور سازمان ملل محافظت کرد و شورای امنیت را از بازیچه قرار دادن سازوکار های بین المللی نجات داد.

نماینده سوریه تاکید کرد این کشور به توافقنامه منع استفاده از تسلیحات شیمیایی پایبند است و رئیس کمیته مشترک نیز این موضوع را تأیید کرده است.

ساعاتی پیش روسیه به پیش نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت که خواستار تمدید تحقیقات بین المللی در مورد حملات شیمیایی در سوریه شده بود، رأی منفی داد.