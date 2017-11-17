گوترش: تروریست ها از کشورهایی اند که حقوق بشر در آنها نقض می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل سیاست های برخی کشورها در مبارزه با تروریسم را به باد انتقاد گرفت.

وی که در لندن و در جمع دانشجویان سخن می گفت بر لزوم توجه به موضوع حقوق بشر در امر مبارزه با تروریسم تاکید کرد.

گوترش هشدار داد که برخی سیاست ها به بهانه مبارزه با تروریسم می تواند حقوق افراد را نقض و قانون را تضعیف کند.

وی بدون اشاره به نام کشور خاصی یادآور شد سیاست های مبارزه با تروریسم ممکن است به سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز، مقابله با جنبش های اعتراضی قانون مند، خاموش کردن گفت و گو میان عقاید و زندانی کردن مدافعان حقوق بشر منجر شود.

دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد کشورهایی است که در آن حقوق بشر نقض می شود و همین موارد نقض حقوق بشر به عاملی تحریک کننده برای تروریسم تبدیل می شود.

به گفته وی مبدا بیشتر کسانی که به اقدامات تروریستی دست می زنند، کشورهایی است که در آن حقوق بشر نقض می شود.

