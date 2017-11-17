آمریکایی ها و سعودی ها به دنبال کنار زدن میشل عون هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الاخبار لبنان فاش کرد: عربستان تصمیم به وسعت بخشیدن معرکه برای رساندن آن به سطح بی سابقه ای از جنون است تا شامل مقاومت و میشل عون رئیس جمهور لبنان نیز بشود.

این رسانه اعلام کرد: سعودی ها با آمریکایی ها و گروههای لبنانی وابسته به آنها رایزنی هایی انجام داده اند تا رویارویی با حزب الله فقط در محدوده برداشتن پوشش دولتی از آن از طریق براندازی دولت و ممانعت از ورود حزب الله به دولت جدید نشود بلکه پوشش مردمی به ویژه مسیحیان از حزب الله را نیز شامل شود.

الاخبار نوشت: از نگاه سعودی ها دست یابی به این موضوع تعامل مختلف با میشل عون به عنوان رئیس جمهور لبنان و همپیمان قوی حزب الله و مدافع از مقاومت و سلاح آن را طلب می کند زیرا از نگاه سعودی ها عون پوشش لازم را برای ورود نیروهای حزب الله به سوریه فراهم کرده است.

این رسانه به نقل از برخی منابع فاش کرد: آمریکایی ها و برخی غربی ها به همراه سعودی ها در جستجوی یافتن گزینه های جانشین رئیس جمهور لبنان هستند خواه اینکه با فشار مردمی وی را عزل کنند یا فوت زودهنگام رخ دهد.

این منابع اعلام کرد: در داخل رهبران ۱۴ مارس فردی که توان تصدی ریاست جمهوری را داشته باشد وجود ندارد و طرح مجدد نام سلیمان فرنجیه یا جبران باسیل ممنوع است و طبعا نام فردی خارج از روند معمول مطرح است که وجهه بین المللی داشته باشد و عامل اطمینان برای داخل لبنان از حیث بی طرفی سیاسی و نقش اقتصادی اش باشد.