یک شرکت ایرلندی در ایران طلا اکتشاف کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شرکت ایرلندی "پرشیان گولد پی.ال.سی" افزود: رگه‌هایی از طلا را در شش چاه حفاری از 17 چاهی که اخیرا در منطقه "چاه زرد" در جنوب شرقی ایران حفر کرده بود، کشف کرده است.

پرشیان گولد با اعلام این‌که این اکتشاف نخستین اکتشاف این شرکت در ایران است، تصریح کرد:‌ کاوش‌های اولیه نشان می‌دهد احتمال استخراج موفقیت‌آمیز طلا در این معدن بسیار بالا است.

"جان تیلینگ" رئیس این شرکت نیز در بیانیه‌ای اظهار داشت: نتایج حفاری‌های اولیه، آغاز مناسبی برای برنامه ما در حفاری و استخراج طلا در ایران است و اکتشاف اخیر بسیار امیدوارکننده است.

پرشیان گولد مدت 18 ماه است که در ایران به عملیات کاوش طلا مشغول است و معتقد است پروژه چاه زرد در مراحل پیشرفته خود قرار دارد و در منطقه‌ای به وسعت یک کیلومترمربع دارای غلظت قابل قبول طلا است. پرشیان گولد همچنین مراحل اولیه پروژه استحصال طلا در منطقه‌ای در شمال غربی تهران را نیز اخیر آغاز کرده است.