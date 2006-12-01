نمایندگان سازمان بورس در مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، سیدعلی حسینی عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان، حسین فهیمی عضو و نایب رئیس هیئت مدیره ومعاون حقوقی سازمان و کریم کریمی کارشناس امور بین الملل سازمان در این سفر از بورس مالزی دیدار می کنند.

این سفر با هدف بازدید از کمیسیون اوراق بهادار مالزی و تبادل تجربیات انجام می شود.

در همین رابطه قاسم محسنی دمنه عضو هیئت مدیره سازمان بورس گفت : مالزی از کشورهایی است که در زمینه مقررات بازار سرمایه و عملیات جزو کشورهای پیشرفته است و برخی از ابزارهای مورد استفاده در بورس این کشور بر اساس شریعت اسلام تهیه شده است که می تواند برای بورس ما نیز مفید باشد.

هیئت نمایندگان بورس کشورمان دوشنبه آینده به تهران باز می گردد.



