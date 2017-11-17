ثبت ۱۵ هزار وقف از سال ۸۹/ ۶.۵ میلیون متر مربع ساخت و ساز در بقاع

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمدی پیش از ظهر امروز در دیدار با آیت‌الله نوری همدانی اظهار کرد: در حال حاضر دانشگاه علوم قرآنی سازمان اوقاف دارای ۵ هزار دانشجوی دختر و پسر است.

وی افزود: در مسابقات قرآنی امسال بیش از ۴۰۰ هزار نفر زن و مرد در سراسر کشور حضور داشتند و ۳ میلیون نفر از دانش‌آموزان هم با همکاری آموزش و پرورش در این مسابقات شرکت کردند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به حضور روحانیون فاضل مومن انقلابی در بقاع متبرکه عنوان کرد: در گذشته حضور روحانیون در آستان مقدس امامزادگان کمرنگ بود ولی بر اساس فرمایشات رهبری که بقاع متبرکه باید به قطب فرهنگی تبدیل شوند، این کار صورت گرفته است.

وی ادامه داد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال ۸۸ کمی بیشتر از ۲۲ هزار مبلغ به بقاع متبرکه اعزام شده بودند ولی از آن سال تاکنون حدود ۵۳ هزار مبلغ اعزام شده‌اند که نشان‌دهنده توجه فراوان به حضور روحانیت در این اماکن مقدسه است.

محمدی با بیان اینکه از سال ۱۳۵۸ تا پایان سال ۸۸ حدود ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار متر مربع ساخت و ساز در بقاع متبرکه صورت گرفته بود خاطرنشان کرد: از آن تاریخ تاکنون ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مربع ساخت و ساز در این اماکن را شاهد هستیم.

نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه تصریح کرد: در راستای تشویق عموم جامعه به وقف هم اقدامات جدی صورت گرفته به طوری که از ابتدای پیروزی انقلاب تا پایان سال ۸۸ شاهد ثبت ۱۳۵۰۰ موقوفه بوده‌ایم ولی از سال ۸۸تا امسال، بیش از ۱۵ هزار مورد وقف به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: این مسئله حاکی از این حقیقت است که در صورت تبلیغ صحیح وقف، مردم ما آمادگی ورود به این عرصه را دارند.

محمدی با بیان اینکه در سطح کشور شاهد نظم و نظام خوبی در حوزه شناسایی موقوفات و احصاء نیت‌ها هستیم و همه آنها در سامانه جامع سازمان اوقاف، اسکن و ثبت شده است گفت: تمام مستأجرین حقیقی و حقوقی شناسایی شده‌اند و اجاره‌ها بر اساس زمان و قیمت به روررسانی شده است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه عنوان کرد: پیگیری حقوقی در محاکم قضایی در مورد موقوفات مهجور صورت گرفته و انضباط مالی و شفاف در قالب سامانه جامع اوقاف بر اساس نیت واقفان که تعداد آنها ۸۰۷ مورد است شکل گرفته است.