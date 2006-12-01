  1. سیاست
  2. سایر
۱۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۴:۰۱

معاون پژوهشی وزارت امور خارجه در گفتگو با مهر :

دعوت قذافی به ایران صحت ندارد

دعوت قذافی به ایران صحت ندارد

دکتر منوچهر محمدی گفت: دعوت معمر قذافی رهبر لیبی ازسوی مقامات دولت جمهوری اسلامی برای سفر به تهران صحت ندارد.

دکتر محمدی معاون پژوهشی وزارت امور خارجه در حاشیه همایش سازمان بسیج اساتید در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: دعوت معمر قذافی برای سفر به ایران از  سوی مقامات دولت جمهوری اسلامی صحت ندارد و هیچگونه دعوت رسمی و کتبی از وی به عمل نیامده است.

محمدی افزود: اگر هم دعوتی از قذافی برای سفر به ایران شده باشد در حد تعارفات معمول دیپلماتیک بوده است.

معاون پژوهشی وزارت امور خارجه درباره قطعنامه جدید کشورهای اروپایی بویژه فرانسه علیه ایران اظهار داشت: تا کنون این قطعنامه صادر نشده است و در صورت صدور هم، در متن آن نسبت به  قطعنامه قبلی تغییراتی صورت می گیرد.

کد مطلب 414712

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها