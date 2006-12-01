دعوت قذافی به ایران صحت ندارد

دکتر محمدی معاون پژوهشی وزارت امور خارجه در حاشیه همایش سازمان بسیج اساتید در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: دعوت معمر قذافی برای سفر به ایران از سوی مقامات دولت جمهوری اسلامی صحت ندارد و هیچگونه دعوت رسمی و کتبی از وی به عمل نیامده است.

محمدی افزود: اگر هم دعوتی از قذافی برای سفر به ایران شده باشد در حد تعارفات معمول دیپلماتیک بوده است.

معاون پژوهشی وزارت امور خارجه درباره قطعنامه جدید کشورهای اروپایی بویژه فرانسه علیه ایران اظهار داشت: تا کنون این قطعنامه صادر نشده است و در صورت صدور هم، در متن آن نسبت به قطعنامه قبلی تغییراتی صورت می گیرد.