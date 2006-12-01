دولت با حذف عوامل موثر بر افزایش قیمت کاغذ از نشر حمایت کند

محسن دولتی - نایب رئیس اتحادیه صنف کاغذ و مقوا در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود : عوامل گوناگونی بر بهای کاغذ و افزایش آن تاثیر می گذارد که دولت می تواند با حذف این عوامل - که بار مالی هم به دولت تحمیل نمی کند - بهای کاغذ در بازار را کنترل کند .

وی افزود : یکی از وظایف حکومتی دولت در زمینه کاغذ که یکی از کالاهای استراتژیک است حمایت از مصرف کننده برای تهیه کاغذ با قیمت مناسب و ارزان است . در سالهای قبل دولت سیاست تخصیص یارانه مستقیم را دنبال می کرد که مفسده های بی شماری داشت و از این پس با حذف این یارانه ها و جایگزینی آنها با حمایت های موثر دیگر تحولی اساسی در این بخش بوجود می آورد .

نایب رئیس اتحادیه صنف کاغذ و مقوای تهران یادآور شد : حذف مالیات بر واردات کاغذ - در کوتاه مدت - از سوی دولت می تواند بهای کاغذ را در یازار آزاد ثابت نگه دارد و اگر تنها پنج درصد از مالیاتی که هم اکنون از وارد کنندگان دریافت می کنند کاسته شود بهای کاغذ در حدود قیمت 21 هزار تومان در هر بند تثبیت می شود .

وی کرایه حمل را از دیگر عموامل موثر بر بهای کاغذ دانست و افزود : هم اکنون 240 ریال بابت حمل هر کیلو کاغذ باید بپردازیم که به طور متوسط در هر بند 700 تومان به قیمت کاغذ افزوده می شود .

محسن دولتی یادآور شد : تعرفه گمرکی چهار درصد علاوه بر مالیات 16 درصدی که دولت می گیرد قیمت تمام شده کاغذ را تا بندی 1200 تومان افزایش می دهد و کاغذی که باید در بازار با بهای 20 و 21 هزار تومان به دست ناشر و مصرف کننده برسد تا 24 هزار تومان فروخته می شود .