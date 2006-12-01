دفاع از حقوق بشردوستانه بین المللی نیازمند برقراری عدالت است/ بازخوانی روابط بشردوستانه در سنت اسلامی ضروری است

این هماش چهار نشست را شامل می شد . مفهوم، مبانی نظری و فلسفی حوق بشردوستانه، اصول و قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه در اسلام، حقوق قربانیان درگیریهای مسلحانه و چالشهای جدید و حقوق بشردوستانه، عناوین چهار جلسه این همایش هستند .

رابطه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، فلسفه حقوق بشردوستانه بین المللی، ارتباط حقوق بشر با حقوق بشردوستانه، مبانی اخلاقی اصول حاکم بر حقوق بشردوستانه، چهارچوب بندی کاربردی، میثاق حقوق کودک در اسلام از منظر حقوق بشردوستانه بین المللی، حقوق غیر نظامیان از دیدگاه حقوق بشردوستانه اسلامی و بین المللی و توسعه و تحول حقوق بشردوستانه در رویه بین المللی موضوعات برخی از سخنرانیهای این همایش دو روزه اعلام شده اند .

دفاع از حقوق بشردوستانه بین المللی نیازمند برقراری عدالت است

در جریان برگزاری این همایش دو روزه، آیت الله محسن اراکی دبیر کل همایش منطقه‌ ای اسلام و حقوق بشر دوستانه بین المللی با اشاره به اینکه برقراری عدالت عاملی برای دفاع از حقوق بشردوستانه در صحنه بین الملل است، گفت: ‌در اسلام هدف جنگ دفع تجاوز و رفع ستم بیان شده است، از عالمان و دانشگاهیان مسلمان و غیر مسلمان جهان انتظار داریم با اطلاع از منابع دینی اسلامی درباره اسلام سخن بگویند.



وی با بیان اینکه نقطه آغازین برقراری صلح و امنیت در جهان این است که قدرت در اختیار عادلان قرار گیرد، یادآور شد: حکومت عادلان تنها راه برقراری صلح و آرامش در جامعه امروز بشر است.

وی با اشاره به اینکه ترور، کشتار و خونریزیهای جمعی از جمله راهکار‌های قدرت گرفتن جاهلان در جامعه بشری است تصریح کرد: دفاع از حقوق بشردوستانه در صحنه بین الملل در گرو برقراری عدل است و برقراری عدل در جهان این است که قدرت در اختیار عالمان عادل باشد.

دبیر همایش منطقه ‌ای اسلام و حقوق بشر دوستانه بین المللی با اشاره به اهداف جنگ در اسلام گفت: ‌در اسلام هدف جنگ دفع تجاوز و رفع ستم بیان شده است.

آیت‌الله اراکی قرآن را نخستین کتابی دانست که به طور گسترده اصول حقوق بشر را تبیین کرده است و گفت: متأسفانه حقایق اسلام در جهان کنونی آنچنان که باید و شاید تبیین نشده است.

بازخوانی روابط بشردوستانه در سنت اسلامی ضروری است

آیت‌الله عمید زنجانی رئیس دانشگاه تهران نیز در همایش منطقه ‌ای اسلام و حقوق بشردوستانه بین ‌المللی بازخوانی روابط بشردوستانه در سنت اسلامی را ضروری دانست.



وی با بیان این مطلب که هر نوع جنگ‌ تجاوز‌کارانه ممنوع است، گفت: شروع کننده جنگ‌ها باید به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه شوند.

آیت ‌الله عمید زنجانی تنها راه امنیت و صلح بین‌المللی را نفی تجاوز اعلام کرد و گفت: هر کسی برای عدالت تفسیری دارد اما در قرآن و منشور سازمان ملل متحد به تعریف دقیقی از تجاوز اشاره شده است.

وی در ادامه با اشاره به قواعد اسامی فقه اسلامی، جنگ را آخرین راه حل منازعات کشورها دانست و گفت: متاسفانه عوامل محدود کنندة جنگ که آن را محدود و حذف می‌کنند برای دنیای امروز ناشناخته هستند.

ایرانیان به جهان ثابت کردند که اسلام به‌دنبال برقراری صلح است

شیخ احمد محمد حسون مفتی سوریه نیز در سخنانی گفت: ایرانیان با گسترش علوم به جهانیان نشان دادند که اسلام به‌دنبال برقراری صلح در جهان است.



وی اظهار داشت: ایرانیان به جای گسترش جنگ و خونریزی به سمت گسترش و توسعه علوم روی ‌آوردند و به جهانیان ثابت کردند که اسلام به ‌دنبال برقراری صلح و گسترش علوم مختلف در جهان است.

مفتی سوریه یادآور شد: تمام جهان از جمهوری اسلامی ایران که با تمام سعی خود در جهت برقراری صلح و امنیت تلاش می‌کند تقدیر و توجه خواهد کرد.

وی در ادامه توهین برخی افراد به پیامبر و اسلام را نتیجه کوتاهی مسلمانان و عداوت دشمنان دانست و افزود: جهان، به درستی اسلام را نمی‌شناسد و مسلمانان باید منابع اسلامی دینی را به جهانیان معرفی کنند تا شاهد توهین به پیامبر و اسلام نباشیم.

هایش بین المللی " اسلام و حقوق بین المللی بشردوستانه" برای نخستین بار است که در ایران، با همکاری نهادهای بین المللی هلال احمر و صلیب سرخ جهانی با توجه به شرایط جهان به منظور مقایسه و تطبیق سایر دیدگاههای مذهبی در جهان با هدف اینکه بتوان معارف اسلامی و معارف مذهب جعفری در زمینه حقوق بین الملل بشر دوستانه را در سطح جهان گسترش داد، برگزار می شود.

این همایش قبل از این با همکاری نهادهای ذکر شده در کشورهای مراکش، مصر و پاکستان با هدف حمایت از حقوق بشردوستانه و همچنین حمایت از حقوق کشورهای قربانی در جنگ برگزار شده است.

همایش " اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه" رویکرد و فرصت مناسبی است تا کارشناسان و اندیشمندان در زمینه های بین المللی حقوق بشر دوستانه گردهم آمده، از قربانیان جنگ های جهان حمایت کنند .