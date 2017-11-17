به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق پورمهدی صبح جمعه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اینکه اعتبارات دولت برای اجرای پروژههای عمرانی محدود است، اظهار کرد: برای اجرای پروژههای عمرانی با توجه به کمبود منابع مالی دولت در حوزه عمرانی باید سعی کنیم تا با جذب سرمایهگذاران از بخش خصوصی در جهت توسعه و عمران استفاده کنیم.
وی با ذکر اینکه احداث بزرگراه اهر – هریس – تبریز بدون وقفه در حال احداث است، افزود: ما اداره کل راه و شهرسازی را مجاب کردهایم تا بدون اینکه عملیات ساخت بزرگراه اهر – هریس – تبریز حتی یک روز تعطیل شود باقدرت این بزرگراه را تکمیل کنند.
بهزودی شاهد افتتاح ۱۰ کیلومتر بزرگراه اهر – هریس – تبریز خواهیم بود
معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی از بهرهبرداری از ۳۰ کیلومتر از بزرگراه اهر – هریس – تبریز تا پایان سال جاری خبر داد، گفت: انشالله طبق برنامهریزی و پیشرفت فیزیکی بهزودی شاهد افتتاح ۱۰ کیلومتر بزرگراه اهر – هریس – تبریز خواهیم بود و در مراحل بعدی این میزان به ۳۰ کیلومتر افزایش مییابد.
پورمهدی بابیان اینکه در آذربایجان شرقی بیش از یک هزار و ۸۰۰ پروژه عمرانی نیمهتمام داریم، اضافه کرد: تلاش میکنیم تا پروژههای موجود نیمهتمام استان را بر اساس اولویتها تعیین کرده و بر اساس همان اولویتبندیها پروژهها را به مرحله بهرهبرداری برسانیم.
وی میزان اعتبارات ملی آذربایجان شرقی در سال جاری یک هزار میلیارد تومان اعلام کرد، بیان داشت: اعتبارات ملی و استانی شده استان امسال ۱ هزار میلیارد تومان بوده و امیدواریم میزان تخصیص این اعتبارات بهقدری باشد که بتوانیم پروژههای متعددی که در رفاه مردم تأثیر دارد را عملیاتی کنیم.
اولویت با تکمیل پروژههای نیمهتمام آذربایجان شرقی است
معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی مجدداً تأکید کرد: میزان اعتبارات لازم برای تکمیل طرحهای نیمهتمام استان بهطور کامل مشخص نیست ولی سعی داریم تا پروژههایی که درصد پیشرفت فیزیکی آنها قابلتوجه بوده را به اتمام برسانیم و در حال حاضر که هیچ پروژه جدیدی در آذربایجان شرقی را آغاز نمیکنیم امیدواریم پروژههای نیمهتمام استان را در کمترین زمان به مرحله بهرهبرداری برسانیم.
پورمهدی در پایان به آخرین وضعیت پروژه آزادراه تبریز – بازرگان نیز اشاره کرد و یادآور شد: این پروژه مشارکتی در حال احداث بوده و پیمانکار در محور تبریز – مرند مشغول به کار است و اخیراً از مرند به بازرگان به مناقصه رفته تا پیمانکار آن مشخص شود.
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