تظاهرات سرنگونی دولت سنیوره امروز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار گزارش داد که گروههای مختلف مردمی از مناطق مختلف لبنان با هدف شرکت در تجمع عظیم درخواست برای تشکیل دولت وحدت ملی به سوی بیروت رهسپار شده اند.



شبکه الجزیره نیز خود اعلام کرد که حرکت طرفداران گروههای مخالف به سوی میادین اصلی شهر بیروت برای شرکت در تظاهرات سرنگونی دولت سنیوره آغاز شده است.



گفتنی است جریان مخالف دولت لبنان روز پنجشنبه در بیانیه ای خواستار آمدن مردم به خیابانها با هدف سرنگونی دولت کنونی و تشکیل دولت وحدت ملی شد و در مقابل، جناح اکثریت پارلمانی لبنان نیز آمادگی کامل هواداران خود را برای رویارویی با آنچه کودتا علیه قانون اساسی نامید، خواستار شد.

سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان نیز روز گذشته در سخنان تلویزیونی خود خواستار حضور پرشور و گسترده و مسالمت آمیز مردم در بعد از ظهر امروز در مرکز بیروت شد و تشکیل دولت وحدت ملی را برای مشارکت همگان در تصمیم گیری ها بار دیگر خواستار شد



این در حالی است که فواد سنیوره نخست وزیر لبنان شب گذشته در آستانه تحرکات گسترده مخالفان برای سرنگونی دولت وی درباره آنچه کودتای خارج از چارچوب قانون اساسی نامید، هشدار داد.

