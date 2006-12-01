ایران حلقه بسیار مهم زنجیره تحولات آینده جامعه بین الملل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سفارت ایران در سارایوو، دکتر حارث سیلاجیچ عضو مسلمان شورای ریاست جمهوری بوسنی در دیدار با محمد رضا مرشدزاده سفیر جمهوری اسلامی ایران در سارایوو با اشاره به تغییرات سریع در حال وقوع در صحنه معادلات جهانی و تغییر در هرم قدرت در جامعه بین الملل که تنها چند کشور در راس این هرم قرار داشتند، اظهار داشت: پروسه تغییرات واز بین رفتن راس این هرم علیرغم مخالفت و مقاوم قدرتها همچنان ادامه داشته و زمان به نفع کشورهایی همچون ایران درحال حرکت به سمت جلو بوده و ایران حلقه ای بسیارمهم از زنجیره این تغییرات خواهد بود.

وی قرن آینده را قرن آسیا خواند و گفت که ایران به عنوان پلی به سوی آسیا در آینده مطرح و نقش آفرینی خواهد مرد.

عضو جدید بوشنیاک شورای ریاست جمهوری بوسنی با انتقاد از سیاستهای دو گانه در صحنه سیاسی بین المللی به ویژه در بخش انرژی هسته ای افزود که به هیچ عنوان نمی توان قبول کرد در یک منطقه، کشوری از سلاح هسته ای برخوردار بوده و در عین حال کشوری دیگر حتی از داشتن دانش و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای محروم شود.

وی با تمجید از عملکرد دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در قضیه پرونده هسته ای اظهار اطمینان کرد که ایران توانایی گذر موفقیت آمیز از مقطع سخت فعلی پیش روی خود را داشته و در سالهای آینده شاهد تغییرات خاصی در برخورد جامعه بین الملل با ایران خواهیم بود.

وی با تاکید بر حق ایران جهت استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای گفت که ایران هیچ گونه تمایل وانگیزه تجاوزگرانه به دیگران نداشته و کلیه فعالیتهایش در چارچوب قانون است.

سیلاجیچ با اشاره به روابط خوب بین دو کشور ضمن تقدیر و تشکر از کمک های فراموش نشدنی ایران به مردم بوسنی در شرایط بسیار سخت گفت: خوشبختانه ایران از چهره بسیار خوب و قابل قبولی در بین مردم بوسنی برخوردار بوده و جایگاه ایران در افکار عمومی و قلوب مردم بوسنی بسیار عمیق و جداناپذیر است.

رئیس دومین حزب بزرگ مسلمانان بوسنی که حزبش در انتخابات ماه میلادی گذشته به پیروزی چشمگیری دست یافته بود، با تشکر و قدردانی ازپیام تبریک احمدی نژاد، رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک به تهران سفر نماید.

وی ضمن تمجید و تقدیر از فعالیتهای سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بوسنی خواستار ارتقاء سطح همکاریهای اقتصادی بین دو کشور شد و قول داد که از فعالیتهای سفارت در این زمینه حمایت نماید.

سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز در ابتدای این دیدار با ابلاغ تبریک دکتر احمدی نژاد به عضو منتخب بوشنیاک شورای ریاست جمهوری، آخرین تحولات روابط فیمابین و منطقه ای را تشریح کرده و درخصوص دیدگاهها و تحولات جمهوری اسلامی ایران راجع به پرونده هسته ای و تحولات عراق گزارشی ارایه کرد.

مرشدزاده با اشاره به روابط بسیار خوب وعالی سیاسی و فرهنگی بین دو کشور خواستار حمایت و پشتیبانی عضو شورای ریاست جمهوری از تلاشهای سفارت برای گسترش همکاریهای اقتصادی وتجاری بین دو کشور شد. سفیر ایران در پایان از سیلاجیچ برای سفر به تهران دعوت کرد.