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۱۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۴:۰۷

در گفتگو با مهر ابراز شد: هشدار سازمان بورس نسبت به پذیره نویسی عمومی غیر قانونی

در گفتگو با مهر ابراز شد: هشدار سازمان بورس نسبت به پذیره نویسی عمومی غیر قانونی

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار نسبت به پذیره نویسی عمومی برخی از شرکت‌های فاقد مجوز هشدار داد.

علی صالح آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برخی شرکت هایی که از طریق رسانه های مختلف، تبلیغات پذیره نویسی عمومی می کنند، مجوز سازمان بورس را ندارند.

وی ادامه داد: دستورالعمل بازار اولیه هنوز به تصویب شورای بورس نرسیده و در کمیسیون فرعی شورا در حال بررسی است. رئیس سازمان بورس ادامه داد: تاکنون نیمی از این دستورالعمل در کمیسیون بررسی شده و مابقی تا دو هفته آینده نهایی خواهد شد .

صالح آبادی گفت: البته به بانک‌ها نامه ارسال کرده‌ایم که یکی از مجوزهای لازم برای اجرای پذیره نویسی عمومی شرکت ها ارائه مجوز سازمان بورس است و برای اداره ثبت شرکت ها نیز این نامه فرستاده شده، که شرکتی بدون مجوز سازمان بورس ثبت نشود.

وی در مورد وضعیت مدیرعامل شرکت بورس گفت: جلسه رسمی هیئت مدیره شرکت بورس برگزار شده و علی رحمانی به صورت رسمی به عنوان مدیر عامل سازمان بورس معرفی شده و وی مورد تائید سازمان بورس نیز قرار گرفته است.

رئیس سازمان بورس ازراق بهادار گفت: در هفته جاری برای اولین بار نشست مشترکی بین هیئت مدیره سازمان بورس و  شرکت بورس برگزار و قرار شد کارگروهی مرکب از سازمان و شرکت بورس راجع به انتقال برخی وظایف سازمان به شرکت بورس توافق کند و حدود وظایف و مسئولیت ها مشخص شود.

وی گفت: محل استقرار هیئت مدیره شرکت بورس تالار حافظ نخواهد بود و مکان دیگری را برای شرکت در نظر خواهند گرفت.

صالح آبادی در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر وضعیت عرضه سهام شرکت ها و خصوصا شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی، گفت: در حال حاضر وضعیت تعدادی از شرکت ها مانند شرکت مس، فولاد مبادکه، فولاد خوزستان و سازمان گسترش در حال بررسی است و برای عرضه سهام برخی از این شرکت ها مشکلات جزئی وجود دارد . در عین حال، مراحل پذیرش را این شرکت ها طی کرده اند و با رفع این مشکلات، عرضه سهام آنها آغاز می‌شود.

وی گفت: در مورد شرکت های خارج از اصل 44 قانون اساسی وضعیت شرکت های سرمایه گذاری امید و گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو در حال بررسی است و به زودی سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو عرضه خواهد شد.

صالح آبادی افزود: شرکت سرمایه گذاری امید نیز دوسال پیش پذیرش شد و باید اطلاعات جدید و به‌روز خود را به سازمان بدهد تا امکان عرضه فراهم شود.

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در مورد وضعیت اساسنامه کانون کارگزاران گفت: کارگروه مشترک مرکب از سازمان بورس و افراد برگزیده کانون کارگزاران تشکیل شده تا وضعیت اساسنامه مشخص شود.

وی گفت: اطلاعیه اخیر سازمان بورس در مورد موسسین کانون کارگزاران به‌صورت نادرست در برخی رسانه ها انعکاس یافت و اعضای موسسین اعلام شده در اطلاعیه، منتخب سازمان بورس نیستند و این افراد بصورت غیر رسمی از سوی کارگزاران انتخاب شده بودند.

صالح آبادی گفت: ما اعلام کرده‌ایم اگر دیگر کارگزاران این افراد را به عنوان نماینده قبول ندارند نظر خود را به سازمان ارائه دهند که این مطلب به درستی انعکاس نیافت.  
کد مطلب 414725

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