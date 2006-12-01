حضور حداکثری مردم در انتخابات دشمنان را مایوس می کند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله استادی در خطبه های نماز جمعه این هفته قم بر حضور حداکثری مردم در انتخابات خبرگان و شوراهای اسلامی تاکید کرد و افزود: مردم قم باید در این انتخابات حضور گسترده تری داشته باشند چون چشم دنیا به قم معطوف شده است.

وی همچنین گفت: اگر در قم حضور مردم پرشورتر باشد دشمن به مراتب مایوس تر خواهد شد.

خطیب نمازجمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود برقراری اتحاد میان مسلمانان جهان را ضروری دانست و اظهار داشت: دشمنان اسلام می خواهند با ایجاد هرج ومرج اسلام را از بین ببرند و مسلمانان در تمام دنیا باید با اتحاد خود درمقابل نقشه های شوم دشمنان ایستادگی کنند.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات موجود در کشور عراق گفت: مردم عراق باید با پیروی از مرجعیت و ادامه راه آنها اشغالگران را از کشور خود بیرون کنند.

آیت الله استادی به آغاز مراسم حج اشاره و تصریح کرد: حجاج باید با رعایت اخلاق و رفتار اسلامی به انجام مناسک عبادی حج بپردازند و از هدر رفتن وقت خود جلوگیری کنند.

وی ضمن گرامیداشت روز مجلس، یاد و خاطره آیت الله مدرس این شهید والامقام را گرامی داشت و از نمایندگان مجلس خواست تا با الگو قرار دادن آن شهید درخدمت رسانی به مردم تلاش کنند.