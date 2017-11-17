اظهارنظر درموردزلزله کرمانشاه زمینه سوء استفاده دشمن رافراهم نکند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غیاث‌الدین طه‌محمدی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه با دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و بیان اینکه تقوا انسان را از پلیدی دور نگاه می‌دارد، اظهارداشت: صحبت از پیامبر اکرم(ص) سخت است چرا که قطره هیچ گاه نمی‌تواند دریا را درک کند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با بیان اینکه اگر خداوند پیامبر را خلق نمی‌کرد امکان وجود عالم نبود، افزود: خلقت از اول تا آخر مدیون وجود مقدس پیامبر اکرم(ص) است و اگر تمام بشر ایمان داشت و پیامبر را قبول می کرد شاهد جنگ و خونریزی، دزدی و فساد در کره خاکی نبودیم.

وی فلسفه آفرینش را عبودیت دانست وبا بیان اینکه برخی کشورها سرتاپا شر هستند که نمونه آن در عربستان مشاهده می شود چراکه با جنگی که در یمن به راه انداخته هزاران نفر را بی‌خانمان و بی‌سرپرست کرده است، گفت: لازمه خداشناسی اطاعت است و برای اطاعت شناخت ضروری است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با تاکید بر اینکه اگر معرفت در کارها وجود نداشته باشد هر کار خیری وارونه جواب می‌دهد، افزود: نماز خواندن، روزه گرفتن، سینه زدن و گریه کردن برای اهل بیت(ع) باید زمینه را برای معرفت و بصیرت‌افزایی مهیا کند.

وی با بیان اینکه اگر انسان علم کیمیا داشته باشد اما معرفت نداشته باشد فایده ای ندارد، گفت: هر فردی در سایه معرفت به جایگاه بلندی دست می یابد.

آیت الله محمدی با بیان اینکه باید در راستای شناخت اهل بیت و پیامبر اکرم(ص) گام برداشت، گفت: هر چه معرفت کمرنگ باشد عبادت انسان نیز کمرنگ و هرچه معرفت انسان بیشتر باشد عبادت او نیز پرشورتر خواهد بود.

آیت الله محمدمی همچنین با تسلیت درگذشت شماری از هموطنان در زلزله استان کرمانشاه و طلب صبر برای بازماندگان، عنوان کرد: چند کامیون کمک مردمی از استان همدان به مناطق زلزله زده ارسال شده و ادارات مختلف از جمله اداره اوقاف و امور خیریه استان همدان نیز چند کامیون شامل مایحتاج زلزله‌زدگان به این مناطق ارسال کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان و امام جمعه همدان با بیان اینکه در این اتفاق برخی قضاوت هایی داشتند و خرابی‌های واحدهای مسکونی را مطرح می کردند، گفت: اظهارنظرهای غیرکارشناسی پیرامون خسارات زلزله کرمانشاه زمینه سوء استفاده دشمن را فراهم می‌کند.