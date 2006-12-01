ایران آماده ارائه خدمات پزشکی به مجروحان عراقی است

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر کامران باقری لنکرانی در این حاشیه این عیادت گفت: بیمارستان میلاد یکی از مجهزترین بیمارستان های ایران در خصوص ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی است از این مجروحان عراقی برای درمان به این مرکز اعلام شدند.

وزیر بهداشت ضمن ارائه توصیه های لازم اظهار داشت: در صورت نیاز ، شخصا آماده همکاری در ارائه خدمات درمانی به مجروحان عراقی هستم.

رئیس اورژانس کشور نیز گفت: علیرغم کارشکنی های فراوان نیروهای آمرکایی برای اعزام مجروحان عراقی به کشورمان این وعده با تلاش مسئولان ایرانی روز سه شنبه از طریق مرز زمینی وارد کشور شده و سپس با هواپیما به تهران اعزام شدند.

دکتر فرزاد پناهی گفت: با هماهنگی های صورت گرفته مجروحان عراقی روز چهارشنبه در بیمارستان میلاد بستری شده و فعالیت درمان بر روی آنان آغاز شد.

وی تصریح کرد: ایران آماده پذیرایی و ارائه خدمات پزشکی به مجروحان عراقی است.

مدیرعامل بیمارستان میلاد نیز گفت: هم اکنون 38 مجروح عراقی شامل 30 مرد، 4 کودک و 4 زن در این مرکز بستری هستند.

دکتر علیرضا جعفری افزود: بلافاصله پس از پذیرش اقدامات درمانی توسط پزشکان داخلی، عفونی، ارتوپدی، اعصاب و روان و جراح عمومی بر روی مجروحان آغاز شد.

وی با بیان اینکه حال عمومی مجروحان عراقی رضایت بخش است ، گفت: برای ارائه خدمات پزشکی مطلوب به این مجروحان بخش ویژه ای به صورت اختصاصی در اختیار آنان قرار گرفته است.

جعفری افزود: تمام بخش های مورد نیاز در این بیمارستان در آماده باش به سر می برند تا در حداقل زمان ممکن بتوانیم خدمات درمانی مورد نظر را به این مجروحان ارائه دهیم.