بزرگراه های تهران با جدیدترین روشهای روز دنیا خط کشی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر ، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اظهار داشت: شیوه نوین خط کشی کرم برای نخستین بار در بزرگراه شهید همت به اجرا در آمده است.

مهندس سید جعفر تشکری هاشمی افزود: بازتاب نوری بالا مهم ترین ویژگی این روش نسبت به سایر شیوه های خط کشی است.

وی علاوه بر بازخورد نوری مناسب قابل رویت بودن کیفیت مطلوب دوام رنگ وتاثیر درهدایت مسیر خودروها را از دیگر ویژگی های این روش برشمرد.

معاون شهردار تهران در ارتباط با تاثیر خط کشی معابر در بهبود ترافیک تاکید کرد یکی از نخستین اصول مهندسی ترافیک هدایت شبکه معابر به منظور تردد ایمن روان ومنظم خودرهای عبوری است.

تشکری هاشمی با بیان اینکه ابعاد خط کشی، رنگ خط کشی و نحوه خط کشی، هر یک پیام خاص خود را دارد اضافه کرد حرکت بین خطوط، خطر تصادفات رانندگی را حداقل میزان ممکن کاهش می دهد.

وی خاطر نشان کرد: عدم حرکت منظم بین خطوط و تغییر مسیر ناگهانی از عمده ترین دلایل تصادفات رانندگی است که با ترسیم اصولی خطوط می توان تا میزان قابل توجهی از آن پیش گیری کرد.

معاون شهردار تهران درباره تجدید خط کشی معابر اعلام کرد درنیمه نخست سال جاری طرح کنترل خط کشی معابر اجرا شده که این روندهمچنان ادامه خواهد داشت.

تشکری هاشمی ادامه داد در قالب این طرح کیفیت خط کشی اغلب بزرگراه ها و خیابانها بهبود یافته و سطح ایمنی معابر شهری افزایش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: در صدد به کارگیری دستگاه های پیشرفته ای هستیم که بتواند آثارخط کشی های تکراری، زائد و موازی را محو کرده و شاهد تداوم اثر گذاری بیشتر خط کشی های جدید باشیم.

معاون شهردار تهران در ارتباط با عملیات خط کشی در بزرگراه های تهران گفت: بر حسب اولویت و ضرورت بخش قابل توجهی از بزرگراه ها در شش ماهه اول امسال خط کشی شده است.

تشکری هاشمی بزرگراه های شهید همت،یادگار امام (ره)، شهید چمران، شهید مدرس، شهید حکمی، نیایش، شهید حقانی، رسالت، شهید نواب صفوی، شهید تندگویان، شهید صیاد شیرازی، و ... را از جمله بزرگراه های خط کشی شده بر شمرد.

وی اظهار داشت: در هشت ماهه نخست سال جاری مجموعات هشت میلیون و 533 هزار متر از معابر تهران مورد خط کشی محوری قرار گرفته است.

معاون شهردار تهران میزان خط کشی محوری خیابان ها و بزرگراه ها در هر ماه را بیش از یک میلیون متر ذکر کرد و افزود: هر شبانه روز به طور متوسط 2000 متر از معابر تهران خط کشی می شود.

وی در پایان با اشاره به فعالیت شبانه روزی همکاران خود در اکیپ های عملیات خط کشی شرکت عرف ایران از شهروندان درخواست کرد با رعایت قوانین وحرکت در بین خطوط، ضمن احترام به حقوق دیگران، موجبات به حداقل رساندن تصادفات رانندگی را فراهم نمایند.